Sorszámozott bankjegyekkel csalták tőrbe az enyves kezű reptéri rakodókat

Három utas tett feljelentést két héttel ezelőtt, hogy egy légitársaság Róma és Budapest közötti járatán meglopták, a raktérben elhelyezett bőröndjeiket felnyitották, azokból pénz és műszaki cikkek tűntek el. A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság munkatársai már figyelték az olasz járatot, több esetben is érkezett panasz az utasoktól arra, hogy ott eltűnnek értéktárgyak a csomagtérbe feladott bőröndökből. Azon a napon két magyar zsaru is elutazott Rómába, majd onnan vissza, és egy bőröndbe rejtettek el pénzt, miután a bankjegyek sorszámát rögzítették.

Túrós András ezredes, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság bűnügyi igazgatóhelyettese a Zsaru Magazinnak elmesélte, hogy a római járat landolása után már látszott, hogy a raktérben valakik garázdálkodtak. Nyolc bőröndöt nyitottak ugyanis fel, és a rendőrök csomagja mellett három másikból is hiányoztak értékek. A nyomozók előállították a budapesti rakodókat, aprólékosan átvizsgálták a ruháikat, így nem lett volna idejük elrejteni a zsákmányt.

Ebből arra következtettünk, a lopás nem nálunk, hanem a római Fiumicino repülőtéren történt. A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ közreműködésével azonnal felvettük a kapcsolatot az olasz kollégákkal. Elmondtuk, hogy mi történt, mit tettünk fel a gépre, és mit keresünk. Az információcsere eredményesnek bizonyult. Az olasz reptéren dolgozó nyomozók visszakövették a budapesti járat pakolásának videofelvételeit és a rakodók mozgását. Az egyik rakodó a járat elindulása után azonnal egy pénzváltóhoz ment – ott is volt kamera –, és pontosan azokat a rögzített sorszámú amerikai bankjegyeket váltotta euróra, amik a mi bőröndünkből tűntek el. Ezt az olasz kollégák azonnal le is foglalták bizonyítékként. A rakodóknál megtaláltak több, Budapesten eltűntként bejelentett értéktárgyat is. A gyanúsítottakat őrizetbe vették, büntetőeljárás indult ellenük