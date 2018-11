Gyógyíthatatlan beteg az érdi kalapácsos gyilkossággal vádolt nő

Gyógyíthatatlan betegséggel küzd az az érdi nő, akit azzal vádolnak, hogy egy diótörő kalapáccsal agyonvert egy idős pedagógus házaspárt 2015 októberében – tudta meg a 24.hu. A háromgyermekes asszony korábban beismerte a kettős gyilkosságot, de most már tagadja, hogy ő végzett volna a nyugdíjasokkal. A gyilkos fegyver azóta sem került elő.

H. Tünde az édesanyjával, élettársával, három közös gyermekükkel, valamint élettársa édesanyjával lakott együtt. A család sanyarú körülmények között élt annak ellenére, hogy a nő és a párja is rendszeres havi jövedelemmel rendelkezett. A családnak sokmilliós hiteltartozása volt, az ismerőseiktől kért kölcsönökből próbálták fedezni a kiadásaikat.

Az asszony az élettársán keresztül ismerkedett meg a 81 és 83 éves, zárkózott életet élő pedagógus házaspárral. Mivel párja kiskora óta ismerte az idős tanárokat, ezért az asszony tudott arról, hogy a két nyugdíjas viszonylag jó anyagi körülmények között él. Többször megpróbált tőlük pénzt kérni telefonon, de a két pedagógus nem adott kölcsön neki. A vád szerint ekkor döntötte el, hogy végez velük.

Az idős férfi és nő már két napja halott volt, amikor vérbe fagyott holttestükre rátaláltak a nyomozók. A lakást teljesen feldúlták, ezért minden jel arra utalt, hogy rablógyilkosság történt. Mivel épp akkoriban öltek meg egy másik Pest megyei idős házaspárt is, a sajtó is sokat foglalkozott a brutális gyilkosság részleteivel. Eleinte ugyanis úgy tűnt, hogy akár sorozatgyilkos is lehet az elkövető.

H. Tünde több mint nyolc hónap elteltével került a nyomozók látókörébe. Gyakorlatilag saját magát buktatta le azzal, hogy a lakás körül ólálkodott a helyszíneléskor és folyamatosan a gyilkosság részleteiről kérdezősködött. Egy ilyen alkalommal szólta el magát, hogy pár nappal korábban ő is megfordult az áldozatoknál. H. Tünde folytatólagos kihallgatása során végül egy cigarettaszünet alkalmával ismerte be a nyomozóknak a gyilkosságot.

Azt állította, hogy azért ment át az idős házaspárhoz, hogy egyeztessék a takarítás részleteit. Ám amikor közölte az asszonnyal, hogy el akarja hagyni a gyerekei apját, akkor a nő szidni kezdte, amitől annyira dühös lett, hogy felkapta a kalapácsot és megölte. H. Tünde erről így beszélt a vallomásában:

A kalapács a jobb kezemben volt. Azzal a feje irányába ütöttem, a nyaka közepénél találtam el. Térdre rogyott, nagyon kiabált. (…) Megmaradt bennem viszont, hogy folyamatosan kérdezgette: mit csinálsz?

A háromgyermekes asszony ezt követően még kilencszer lesújtott az idős nőre, majd hogy leplezze a bűncselekményt, végzett a konyhaasztalnál bóbiskoló, nagyothalló, látássérült férjével is. Az ügyészség szerint egyértelműen a pénz miatt ölte meg az idős pedagógusokat. Mindössze 570 forint volt ugyanis a bankszámláján, amikor megölte őket. Ennek pedig az lehetett az oka, hogy nem látott más kiutat arra, hogy pénzhez jussanak. Pár hónappal a brutális gyilkosság előtt szülte meg ugyanis a legkisebb gyermekét.

Az asszony a korábbi beismerő vallomása ellenére most már tagadja, hogy ő követte volna el a borzalmakat.

Volt egy olyan időpillanat, amikor beismerő vallomás tett. De az az álláspontunk, hogy ezt a beismerő vallomást presszió alatt tette, ezért visszavonta. Lehetnek még ebben az ügyben olyan dolgok, amik változtathatnak majd az ügy megítélésén

– mondta lapunknak Szepesi László, a nő ügyvédje, hozzátéve, a gyilkos fegyver azóta sem került elő.

A brutális gyilkossági ügyben gyakorlatilag már csak az ügyészi és a védői perbeszédek vannak hátra. Ám hogy mikor lesz ítélet, azt egyelőre nem tudni. Jelen állás szerint ugyanis ahogy az előzőt, úgy a szerdai tárgyalást sem biztos, hogy meg fogják tudni tartani.

Valószínűleg el fog maradni a tárgyalás. Az ügyfelem gyógyíthatatlan beteg és nem biztos, hogy lesz olyan állapotban, hogy ott legyen

– tette hozzá szűkszavúan az ügyvéd.

