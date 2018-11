Kásler Miklós az első magyar ipari kém miatt tisztogat

Rendszeresen szélhámosnak, csalónak, sőt az oroszok beépített emberének titulálják Harmat Sándort, az első jogerősen elítélt magyar ipari kémet, akinek már szinte bérelt helye van a kormánysajtó címoldalain. A jobboldali lapokban újra és újra figyelmeztetik a Fidesz-közeli olvasóközönséget, hogy a férfival üzletelni veszélyes.

Két éve a Magyar Idők azt közölte, hogy magát Harmat Sándort is figyelmeztették, mégpedig egy meg nem nevezett miniszter szólt neki: fejezze be az ámokfutását, és ne házaljon a Fidesz körül az üzleti javaslataival. Az újság szerint Harmat számos egészségügyi intézmény vezetőjével lépett kapcsolatba, és európai uniós fejlesztések kapcsán tett nekik különféle ajánlatokat.

A jelek szerint hiába volt a tiltás, sokan továbbra sem hallgattak a Magyar Időkre.

Úgy tudjuk, Harmat Sándor személye fontos szerepet játszott a 2018-as választás után felállt új kormány első államtitkárcseréjében. Kásler Miklós és az Emmi egészségügyi államtitkára, Nagy Anikó között rekord gyorsasággal mérgesedett el a viszony.

Nagy a Heim Pál Gyermekkórház igazgatói székéből került a kormányba. Minisztériumi forrásaink szerint Harmat korábbi üzletkötései mellett a tárca vezetése azt is kifogásolta, hogy Nagy Anikó államtitkárként is szerepet szánt volna neki az egészségügyi beszerzésekben.

A minisztériumban nagyon ráerősítettek az egészségügyi ágazat etikai ügyire azzal a jelszóval, hogy csak „minden tekintetben feddhetetlen emberek” lehetnek állami vezetők.

Forrásaink szerint a miniszter és az államtitkár konfliktusát tetézte, hogy augusztus végén a kardiológiai intézet kirúgott szívsebésze miatt újabb front nyílt közöttük, de ez már csak az apropót adta a szakításhoz.

Harmat mozgalmas múltját a napokban a Pesti Srácok is felelevenítette. Neve azt követően vált ismertté, hogy 2008-ban a ferihegyi repülőtéren elfogta rendőrség, amikor korábbi munkaadója, a Diagon Kft. 11 ezer fájlnyi dokumentációjával Moszkvába akart repülni, hogy ott átadja a technológiai leírásokat az orosz üzletfeleknek. Ipari kémkedés miatt társaival első fokon börtönbüntetést szabtak ki rá, de végül 10 millió forintos kártérítési kötelezettséggel megúszta az ügyet. Idén újabb ügyre is fény derült: Harmat volt az egyik főszereplő egy 40 milliárd forintos uniós forrásból finanszírozott diagnosztikai gépbeszerzés körüli kartellügynek. A 2015-ös tenderek hátterét a Gazdasági Versenyhivatal kezdte el vizsgálni.

A Pesti Srácok a múlt héten azzal is meggyanúsította a férfit, hogy mostanában újabb, tízmilliárd forintot meghaladó összértékű MR-készülék beszerzésről szóló pályázatok környékén is felbukkant, és azzal jelentkezett be a tendereken indulni szándékozó cégek vezetőinél, hogy ő a kulcs az Orbán-kormány egészségügyi vezetőihez.

Úgy tudjuk, hogy az egészségügyi ágazat gyanús közbeszerzési esetei miatt az utóbbi időben Kovács Attila országos tiszti főorvossal is problémák adódtak a minisztérium vezetésében.

Kiemelt kép:Soós Lajos / MTI