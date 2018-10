Összevertek a kidobók egy 15 éves fiút az egri diákbulin

Összevertek egy 15 éves gimnazista fiút a biztonsági őrök egy egri diákbulin – értesült az Index. A lapnak egy videót is elküldtek, amelyen azt látni, hogy két nagydarab biztonsági ember szó szerint kipofoz egy feltűnően fiatal fiút egy szórakozóhelyről.

A lap kiderítette, hogy a felvétel múlt hét szombaton készült az egri Uránia Moziban, ahol Infinity néven tartottak hivatalos diáknapi afterpartyt a Dobó István Gimnázium tanulóinak. A felvételen jól látszik, hogy a biztonságiak kirángatnak egy fiút a tánctérről, majd ütni-verni kezdik úgy, hogy a srác semmilyen ellenállást nem tanúsít. Később ezt a kijárat felé is folytatják, az egyik nagydarab biztonsági még az ajtóban is akkora ütéseket mér a fiúra, hogy hallani is lehet a csattanást a felvételen.

Az Index megkereste a buli szervezőjét is az ügyben. Az alábbi választ kapták:

Az esetet nem láttuk, de utólagosan próbáltunk informálódni. Ez alapján az derült ki, hogy egy fiatalokból álló társaság – egyébként hírhedten balhés – egy ártatlanul szórakozó csapatra rákötött, majd ezután próbálta a biztonsági személyzet eltávolítani a rendezvényről a társaság a balhés személyeit, akik a biztonsági személyzetre is rárontottak, s nem akartak távozni. Jól hallható, hogy “B. nyugodj már le!” “Állj már le B.!” kiáltással a társai is a balhés vendéget próbálják rendre inteni. A biztonsági kolléga szerint a rendőrség értesítésére nincs szükség, mert ismeri a nevelőapját, akit értesített is telefonon, hogy jöjjön B-ért. Ez is látható a felvételeken. Szeretném megjegyezni, hogy ilyen eset még nem fordult elő a rendezvényeinken. Helyi kollégákkal dolgozunk, akikre nem jellemző ez a viselkedés. A felvételen látható kollégával a további együttműködésről az eset alaposabb kivizsgálása után tudunk dönteni, hiszen az elmúlt időszakokban ilyenre még nem volt példa

Megszólalt az ügyben a felvételen látható egyik biztonsági őr is. A férfi azzal védekezett, hogy a felvétel nem a teljes eseményt mutatja be, és akik megtekintik a videót azok több fontos dolgot sem tudhatnak. Ezek pedig szerinte a következők:

A fiú édesapjával jó viszonyt ápolunk, rendszeresen találkozunk. A rendezvényen helytelen magatartást mutatott, melyből adódóan a rendezvényről való eltávolítása mellett döntöttünk és az intézkedés közben megijedt, így a biztonsági személyzetre, azaz ránk támadt, nem tudta felmérni a sötétben, hogy ki és miért fogja meg a vállát. Ezt követően mi el is távolítottuk a helyszínről, majd az intézkedést és szóváltást követően értesítettem is az édesapját, hogy jöjjön érte. Másnap az eseményeket tisztáztuk és megegyeztünk, hogy a jövőben mindketten türelmesebben járunk el egymással szemben.

További részleteket itt olvashat az esetről.