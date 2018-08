Három medve mászkált Csíkszeredán – Tusnádfürdőn pedig egy anyamedve ment be egy ház udvarára a bocsaival

Három medve mászkált egyszerre Csíkszeredán. A nagyvadak a helyi traktorgyár környékén bukkantak fel. A Hargita megyei csendőrség szóvivője, Gheorghe Suciu a Maszolnak azt mondta, hogy szerda este, valamivel éjfél előtt riasztották őket egy lakossági bejelentés alapján a Kalász negyedbe.

Egy polgár jelezte, hogy medvét látott a volt traktorgyárnál. Amikor a csendőrök a helyszínre érkeztek, kiderült, hogy nem is egy, hanem három medve bóklászott a környéken.

Gheorghe Suciu tájékoztatása szerint a macikat rövid időn belül visszakergették az erdőbe.. A szóvivő elmondása szerint Tusnádfürdőre is riasztották őket éjszaka. Itt egy ház udvarára hatolt be egy anyamedve a bocsaival. Ezeket az állatokat is elzavarták a településről.

Néhány órával később egy sérült medvét találtak a tusnádfürdői kemping őrei. A helyszínre érkező csendőrök értesítették az esetről a vadásztársaságot. A medve életben volt, de mozdulatlanul feküdt az Olt folyó szélén.