A hőség miatt kevesebb áramot termelnek Pakson

A melegebb Dunával nehezebb hűteni a turbinák kondenzátorait.

Az új paksi blokkok után is szükség lesz erőműépítésre

A hőség miatt romlik a Paksi Atomerőmű blokkjainak hatásfoka – derül ki az erőmű közleményéből.

Mindennek oka, hogy a blokkok frissvíz-hűtésűek, vagyis a Dunából kiemelt víz közvetlenül hűti a turbinák kondenzátorait. A Duna vízhőmérsékletének emelkedésével azonban a blokkok termikus hatásfoka romlik, így az erőmű által termelt villamosenergia-mennyiség csökken.

Azt is írják, hogy az atomerőmű hűtővíz-kibocsátására szigorú korlátok vonatkoznak. A hűtővíz torkolatától ötszáz méterre a Duna teljes keresztmetszetén a víz hőfoka nem haladhatja meg a harminc fokot. Ezt a korlátozást mindig betartották és a jövőben is betartják – áll a közleményben, amiből az is kiderül, hogy a folyó melegedésével nem merült fel a blokkok leállításának szükségessége. (Fotó: MTI / Sóki Tamás)