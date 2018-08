ÁSZ-elnök: „Anarchia. Botrány” az egészségügy egyes területein

Domokos László szerint a súlyos szabálytalanságok miatt nem is tudni, mennyi pénz kellene az egészségügyre.

A Magyar Időknek Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke azt mondta, pénzügyi szempontból botrányos, anarchikus állapotok uralkodnak az egészségügy egyes területein. A szervezet számos kórházat, szakrendelőt ellenőrzött, utóbbiak vezetői nem tartották be a legalapvetőbb gazdálkodási szabályokat, a kórházakban pedig néhol leltár sincs egyes készletekről. Tapasztalataikat maga az ÁSZ-elnök summázta így.

Anarchia. Botrány. Ez a két szó, ami először eszembe jut.

Domokos László felidézte, hogy találtak olyan kórházat, ahol szinte minden fontos terméket, szolgáltatást közbeszerzés nélkül vettek és az összes lehetséges jogszabályt figyelmen kívül hagyták. Volt, ahol azt sem tudták, mekkora a készlet, miből, mennyi fogy, máshol az elszámolások voltak átláthatatlanok.

Kaotikus viszonyokat találtak egyes szakrendelőknél is. Sokszor hamis nyilatkozatokat tettek a vezetők a gazdálkodásról, esély sem volt rá, hogy kiderüljön, mekkora vagyonnal gazdálkodtak, mire fordították a forrásokat.

Elképzelhetetlen pénzügyi viszonyok uralkodnak néhol az egészségügyben. Ráadásul a korrupció ellen védelmet nyújtó kontrollrendszereket gyakorlatilag egyik ellenőrzött egészségügyi intézményben sem alakították ki megfelelően.

Az ÁSZ elnöke szerint azt sem tudni, hogy a kormány valóban kevés pénzt ad-e az egészségügyre. A súlyos szabálytalanságok miatt ugyanis azt sem tudni, mennyi pénz kellene.

Példának azt mondja, lehet, hogy hiányzik a vécépapír, pedig a kórház vett hatalmas mennyiségben, csak nem közbeszerzési eljárásban. A kiválasztott beszállító vélhetően jóval az ár felett le is szállította, de nem vették leltárba, senki sem tudja, mi lett a sorsa. Lehet, hogy kitették a mosdókba és elfogyott, de az is, hogy egy részét ellopták, és a szabálytalanságok miatt esély van a korrupcióra is.

Az ellenőrzés két olyan fővárosi szakrendelőt talált, ahol minden rendben volt, a szabályokat betartották, a pénzzel jól gazdálkodtak, és volt olyan kórház is, amely nagyjából szabályosan működött.

Sürgős szemléletváltás kell!

Szerinte ezen intézmények vezetőit nem szabad leváltani, de be kell avatkozni, ahol súlyos szabálytalanságok vannak. Lehet, hogy az ottani vezető kiváló orvos, de akkor csak azzal foglalkozzon, a pénzügyeket vigye más. Erre rengeteg megoldás, módszer közül választhat Kásler Miklós miniszter, de előbb szemléletváltás kell az egészségügyben. Most attól a kórháztól, amelyik betartja a szabályokat, nem költi el az összes pénzét, jó eséllyel számíthat rá, hogy a megmaradt összeget elvonják tőle. A másik, amelyik többet költ, mint lehetne, annak idővel az állam kifizeti a tartozását. Ez így nincs rendben.

A törvényeket ugyanis be kell tartani.

Domokos László szerint az sem jó, hogy a sürgősségi ellátásnál az a kritérium él, hogy 12 órán belül kell ellátnia a pácienst, ami túl sok idő. Ha a mentők 20 percen belül megérkeznek a helyszínre,

akkor az egészségügyi intézménynek miért van fél napja arra, hogy megkezdje a veszély elhárítását?

Hamarosan a vészhelyzeti betegellátás területét ellenőrzik, szerinte az ország minden pontján kellene egy olyan intézmény, amely a hét minden napján fogadná a sürgős ellátást igénylőket, és azonnal meg is kezdené a veszélyhelyzet elhárítását. Kockázatelemzésük alapján e téren is bőven van megoldásra váró feladat. Nem a gyógyítás szakkérdéseivel foglalkoznak, hanem az egészségügyre költött pénz hasznosulásával, mert nincs versenyképes ország pazarló egészségüggyel, amelyben az adófizetők még megfelelő ellátást sem kapnak.

Az állami egészségügynek minőségi szolgáltatást kell kínálnia, amiért az ágazat vezetőinek felelősséget kell vállalniuk, de nem esetleges kudarcok miatt. Nem lehet mindenben az államra mutogatni. A szemléletváltásra persze az állam képviselőinél, a kormányzatnál is szükség van: az államnak a betegek oldalára kell állnia, a betegek érdekeit kell az első helyre tennie.

Fotó: Bugány János/MTI