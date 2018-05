Kis Grófo nem tűri a diszkriminációt, de azért fellépett a Remixben

Bár a történtekhez nincs közöm, rendkívül kellemetlenül érintett mindaz, ami a Parno Graszt együttes tagjaival a budapesti Remix klub bejáratában történt.

– írta Kis Grófo a Facebookon, aki állítása szerint igyekezett személyesen közbenjárni, hogy a Felek egyeztessenek egymással, és megnyugtató válasz szülessen.

Az említett incidens a hétvégén történt, ahogy arról mi is írtunk: a Parno Graszt öt tagját szombaton nem engedték be a Nyugati téri Remix Retro Discóba, míg előző este még teltházas koncertet adtak a Kobuci Kertben. “Pénteken még sztárok, szombaton már “csak” cigányok voltak” – kommentálta a zenekar, mindennapos esetnek nevezve az ilyesmit, amelyen így még csak felháborodni sem tudtak igazán. Kérdés volt, hogy a roma mulatós sztárja, Kis Grófo ezután megtartja-e fellépését a szórakozóhelyen. Végül nem mondta le a koncertet, hétfői posztjában arra is megkaptuk a választ, miért:

Én nem lépek fel olyan helyen, ahol bárkit is diszkriminálnak. Mindez messze áll mindazon értékektől, amit – a magam szerény eszközeivel – képviselek. Nem tartom megengedhetőnek, hogy bárkit bárhol cigány mivolta miatt hátrány érjen. A Remix Klub egyértelműen biztosított arról, hogy nem diszkriminálja a romákat, sem más kisebbséget. Ezért vállalom a ma esti fellépést.

