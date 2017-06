Amerikát meg kell tisztítani a náciktól

A Wolfenstein-sorozat már 1981 óta szórakoztatja a videojátékok kedvelőit, és legutóbb 2014-ben kaptunk belőle új változatot Wolfenstein: The New Order címmel. A 60-as években játszódó lövöldözős program elnyerte mind a kritikusok, mind a játékosok tetszését, így nem meglepő módon érkezik a folytatás, amihez most egy új előzetes is érkezett.

A díjnyertes MachineGames fejlesztésében készülő Wolfenstein II: The New Colossus természetesen ezúttal is egy belső nézetes lövöldözős játék, ami a nácik uralta Amerikában játszódik. A célunk pedig nem más, mint az ország (és ezzel együtt a világ) felszabadítása az ördögi birodalom uralma alól. A főhős ezúttal is BJ Blazkowicz, avagy „Terror-Billy”, az ellenállás tagja, a Náci Birodalom ellensége, és az emberiség utolsó reménye a szabadságért folyó harcban. Őt irányítva kell szembeszállni a nácikkal, méghozzá olyan ikonikus helyszíneken, mint Roswell álmos kisvárosa, Új-Mexikó, New Orleans sugárútjai és lápvidéke, és a poszt-apokaliptikus Manhattan. Harcunk során ezúttal is ütős fegyverarzenál, illetve vadiúj képességek segítik, hogy visszaverjük a továbbfejlesztett náci katonák és über katonák seregeit, miközben azon dolgozunk, hogy feltüzeljük a második amerikai szabadságharc szikráját. A Wolfenstein II: The New Colossus 2017. október 27-én jelenik meg világszerte, méghozzá PlayStation 4, Xbox One és PC platformokra, és szinte biztos, hogy lesz olyan változata is, ami kihasználja a PlayStation 4 Próban és az Xbox One X-ben rejlő erősebb hardver potenciálját. 24 hu vissza a címlapra

