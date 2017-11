Az FBI-nál járt tanulmányúton Kovács Zoltán és Bakondi György

A kormányszóvivő szerint az amerikaiak nagyra értékelik a magyar törekvéseket migráció ügyben.

Washingtonban tárgyal Kovács Zoltán kormányszóvivő és Bakondi György, Orbán Viktor miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója – számolt be az MTI.

A távirati irodának Kovács Zoltán nyilatkozott is és elmondta, hogy a háromnapos látogatás alkalmával amerikai kormányzati politikusokkal, törvényhozókkal, politikai elemzőkkel folytattak megbeszéléseket és találkoztak az amerikai sajtó képviselőivel is.

A látogatás illeszkedik a félévente tartott amerikai vizitek sorába, amikor a kormányszóvivő szakmai szervezetekkel és a sajtó képviselőivel ismerteti meg a magyar álláspontot különböző ügyekben. A megbeszéléseken ezúttal elsősorban biztonságpolitikai kérdésekkel és az illegális migrációval foglalkoztak.

Bakondi György és Kovács Zoltán ellátogatott a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) központjába is, ahol főként a válságkommunikációs technikákról tájékozódtak. A terrorizmus elleni küzdelem volt a megbeszélések tárgya a belbiztonsági minisztériumban a helyettes államtitkárral folytatott megbeszéléseken és a terrorizmust figyelő washingtoni központban is.

A kormányszóvivő szerint mindenütt értik és megértik a magyar aggodalmakat az illegális migráció miatt, és az intézkedéseket a határvédelem ügyében. „Az amerikaiak joggal aggódnak amiatt, hogy az Európába bejutó terroristák hozzáférhetnek amerikai vízumprogramokhoz” – mondta, hozzátéve: az amerikaiak nemcsak megértik, hanem támogatásukról is biztosítják az illegális migráció elleni magyar intézkedéseket.

A kormányszóvivő és Bakondi György megbeszéléseket folytatott amerikai törvényhozókkal, köztük Dennis Ross floridai és Andy Harris marylandi republikánus képviselőkkel, valamint az MTI megfogalmazása szerint „a kongresszusban rendkívül befolyásos” Devin Nunes, kaliforniai republikánus képviselővel is.

Ezen kívül Látogatást tettek több fontos kutatóközpontban is, például a Heritage Alapítványnál, a Világpolitikai Intézetnél, valamint a Kongresszusi Kutató Szolgálatnál, amely az amerikai törvényhozókat háttérinformációkkal és elemzésekkel ellátó intézmény.

Kovács Zoltán elmondta: nemcsak biztonságpolitikáról és illegális migrációról volt szó ezeken a megbeszéléseken, hanem a magyar gazdaság vitathatatlan eredményeiről, a magyar modell sikereiről, valamint a Visegrádi Négyek (V4) országcsoport együttműködéséről is.

„A közép-európai régió olyan térség, amellyel az Egyesült Államoknak stratégiai partnersége van” – emlékeztetett a kormányszóvivő. Hozzátette: a visegrádi együttműködés mind a négy résztvevő országa örömmel tekint az Egyesült Államokkal folytatott politikára.

Kovács Zoltán leszögezte: a V4-ek együttműködése annak a tanúbizonysága, hogy hogyan lehet tagállami keretek között együttműködni, és ezzel az európai együttműködést erősíteni.

Kitért arra is, hogy a V4-ek egésze gazdaságilag is jobban teljesít, mint Európa, sőt, bizonyos vonatkozásokban jobban teljesítik az Európai Unió előírásait, mint egyes nyugat-európai tagországok. A szóvivő Európa gazdasági motorjának nevezte a közép-európai térséget. Jelezte azt is, hogy a magyar gazdaság sikereit az amerikai partnerek elismeréssel fogadták.

Kiemelt kép: MTI/Máthé Zoltán