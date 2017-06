Siker Tarlóstól: egyre több autós nem fizeti be a kiszabott büntetést

A budapesti autósok meghallották a főpolgármester üzenetét, aki három hónapja a nagy nyilvánosság előtt buzdította őket, hogy ne fizessék be az önkormányzatok kamerafelvételei alapján kiszabott büntetéseket. A fővárosban az elmúlt hónapokban zuhanni kezdett a fizetési hajlandóság. Sőt, az autósok már figyelembe sem veszik a tiltásokat, egyes helyeken kétszeresére nőtt a szabálytalanságok száma, mert azt gondolják, úgyis védve vannak a bírságtól.

Drasztikusan romlott a gépjárművezetők bírságfizetési morálja, mióta Budapest főpolgármestere betámadta azokat a kerületi önkormányzatokat, amelyek saját kamerarendszerük felvételei alapján bírságolják a közlekedési szabálytalanságok elkövetőit.

Tarlós István márciusban ment neki a közterület-felügyeleteknek, szokásos heti főpolgármesteri sajtótájékoztatóján azt állította:

Divat lett alamuszi módon elhelyezni KRESZ-táblákat, majd annak környezetére ráirányítani egy kamerát, hogy valakik, miután ártatlanul, véletlenül a megszokott útvonalon haladnak, kapjanak egy 50 ezres büntetést.

Egy idő után kiderült, a főpolgármester valójában csak az óbudai Szépvölgyi út kereszteződésében elhelyezett kamera miatt akadt ki, mert ott a feleségét is 50 ezer forintra büntették, miután szabálytalanul kanyarodott. Tarlós hadjárata sikerrel zárult, leállíttatta a III. kerület több 10 millió forintot érő térfigyelő rendszerét.

A személyes háttér ellenére Pintér Sándor is a főpolgármester pártjára állt. A belügyminiszter májusban körlevélben nyilvánította ki álláspontját, amely szerint a közterület-felügyeletek kamerák alapján nem róhatnak ki büntetéseket. Pintér ajánlása szerint a közterület-felügyeleteknek a képfelvételekkel a rendőrségnél kell eljárást kezdeményezniük.

Az önkormányzatok szerint azonban a belügyminiszter levele nem tartalmazott megalapozott jogi hivatkozást, így – bár egyes kerületek azóta betartva az ajánlást automatikusan a rendőrség nyakába öntik az eddig általuk kezelt ügyeket – több helyen továbbra is zavartalanul működtetik a kiépített rendszert.

A lényeg, hogy a Tarlós-féle közjáték óta mindkét esetben a rendőrség feladatai növekedtek.

2017 elején Budapesten hét önkormányzat rendelkezett saját költségen kiépített kamerarendszerrel. A 24.hu kérdésére a VIII. és a XIII. kerületi önkormányzat arról számolt be, hogy Pintér Sándor ajánlása szerint az összes olyan esetben, amikor kizárólag kamerán rögzítik a szabálytalanságot, és nincs mód az értesítést hagyni a gépjármű szélvédőjén, a rendőrségnél kezdeményezik a közigazgatási eljárás lefolytatását.

A problémás esetekben korábban is ez volt a gyakorlat, és ilyenkor az önkormányzatok nem is részesültek a bevételekből, a közigazgatási bírság teljes összege a kincstárba folyt be.

Úgy tudjuk azonban, hogy a kerületek újabban jogászok segítségével találtak egy olyan törvényi kiskaput, amellyel jogot formálhatnak a befizetett bírságok 40 százalékára akkor is, ha az adminisztrációs munkát a BRFK végzi el.

A rendőrségnek pedig nem csupán több üggyel, hanem egyre több problémás esettel kell foglalkoznia.

Az V. és a VII. kerület közterültesei szerint rövid idő alatt jelentősen romlott a befizetők aránya.

A Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet a lapunknak küldött levelében kifejezetten a kamerák körüli vitát tette felelőssé az elmúlt három hónapban kialakult súlyos helyzetért: az állítják, hogy március óta kevesebb, mint felére csökkent a fegyelmezetten fizető autósok aránya.

Az elmúlt hónapokban megjelent hírek leginkább a gépkocsivezetők jogkövető magatartására voltak negatív hatással. A bírságok befizetési hajlandósága is csökkent, míg 2017 márciusában, és azt megelőzően még 50-55%-os arányban fizették meg a kiszabott bírságokat, addig áprilisban ez a szám 42%-ra, májusban pedig 23%-ra csökkent.

Súlyosabb probléma, hogy a fegyelmezetlenség nem csak a befizetésekre terjed ki. Megugrott a büntetések alapját képező szabálytalanságok száma is.

A gépkocsivezetők láthatóan figyelmen kívül hagyják a behajtási tilalomra, kötelező haladási irányra vonatkozó szabályokat, tekintettel arra, hogy a térfigyelő kamerák alapján „nem büntetheti a gépkocsivezetőket a közterület- felügyelet”.

Az V. kerületi közteresek szerint a szabályszegések száma is megduplázódott. Míg egy átlagos áprilisi napon 21-22 szabálytalanság történt, ugyanazon helyszínen májusban napi 46 szabályszegéssel kellett foglalkoznia a közterület-felügyelőknek.