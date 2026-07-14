Két mogorva zseni, tíz filmes kérdés: kvíz Jack Lemmon és Walter Matthau filmjeiről

Jack Lemmon és Walter Matthau úgy tudtak civakodni a filmvásznon, mintha egész életükben egymás idegeire mentek volna – közben a kamerákon kívül közeli barátok voltak. A két színész tíz filmben szerepelt együtt, de külön-külön is megszámlálhatatlan klasszikust hagytak ránk.
Vajon felismered a dilis szomszédokat, a különös lakótársakat és a botcsinálta táncosokat?
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30 éve mutatták be A szomszéd nője mindig zöldebb című karácsonyi vígjátékot, ami új színt vitt Jack Lemmon és Walter Matthau közös filmográfiájába. Meglepő siker lett belőle, és a magyar adók azóta sem restek leadni minden ünnepi szezonban. De mitől öregedett ennyire jól a pajzán vicceken túlmenően?