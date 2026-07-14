Két mogorva zseni, tíz filmes kérdés: kvíz Jack Lemmon és Walter Matthau filmjeiről

Jack Lemmon és Walter Matthau úgy tudtak civakodni a filmvásznon, mintha egész életükben egymás idegeire mentek volna – közben a kamerákon kívül közeli barátok voltak. A két színész tíz filmben szerepelt együtt, de külön-külön is megszámlálhatatlan klasszikust hagytak ránk.

Vajon felismered a dilis szomszédokat, a különös lakótársakat és a botcsinálta táncosokat?

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