Kömlői polgármester: Ez nem egy igazi veszély itt, aztán mégis ezt mondja a tévé egész nap

Kömlő települése Heves megye déli részén található, lakossága a 2015-ös adatok szerint nem éri el az 1900 főt. A kis község élete november elsején váratlanul felbolydult. Több bejelentés érkezett ugyanis a település polgármesteréhez, hogy helyi lakosok illegális bevándorlókat véltek felfedezni a falu több pontján is. A polgármester szerint azonban ez nem vicces, ez abszurd. Villáminterjú Túró Tamás polgármesterrel.

A 24.hu-tól keresem.

Ó, de „örülök”!

Megvannak a migránsok? Mi történt?

Semmi.

Csak üzent a Facebookon az embereknek, hogy „éjszaka megerősített polgárőrséggel járőrözik”, ne legyen semmi baj.

Nem is tudom, hogy akarok-e magával így telefonon erről beszélni.

Ne kéresse már magát! Mi volt, ami ennyire felbolygatta a falut?

Egy téves információ. Inkább úgy mondom, hülyeség!

Nocsak? Nem jöttek a migránsok? Vagy mégse a temetőbe hazalátogató elszármazottak okoztak rémületet?

Nézze, ha valaki nem ismeri a saját településén lakó másikat, attól az még nem migráns. A lényeg, tömören szólva, hogy volt egy-két személy, aki migránsnak vélt akár még helyi lakost is.

Ebből lett ekkora ribillió?

Amikor elindul a pletyka szájról szájra, akkor valaki mindig hozzá tesz valamit. Ami jön a médiából, azt hozzáteszi, és itt falun mindig akadnak olyan emberek, akik kiszínesítik a dolgokat. Már ott tartottak, hogy meggyújtották a migránsok a tarlót!

Mitől van ekkora félelem? Láttak egyáltalán közelről már migránst arrafelé?

Dehogy! Semmilyen migráns nem láttak még itt!

Csoda, hogy megijedtek az idegenektől?

Nézze most a csapból is a migránshelyzet folyik. Ezt látják a falubeliek is, és ha valaki idegent látnak, aki nem úgy van öltözve, hát megijednek.

De tulajdonképpen mi történt? Kiderítette már mi volt az alapja a kiszínesített pletykának?

Egy kömlői felhívott, hogy azonnal menjek, mert a villanyoszlop tövében ott ülnek a migránsok. Én kiküldtem a kollégáimat, és kiderült, hogy nem a villanyoszlopnál ülnek, nem migránsok, hanem fémdetektorral régészeti dolgokat keresgéltek.

Akkor mégis csak idegenek voltak! Lehet, hogy az ide beözönlő besenyő migránsok maradványait keresték?

Dehogyis! Azok is falubeliek voltak, mondom! Aki ezt terjesztette, pont egy kömlőire hitte, hogy migráns! Terepruhában volt, és hátizsák volt a hátán, meg fémdetektor a keziben. A barátjával járták a környéket.

Viccel!

Nem! Elég szomorú, hogy pont egy kömlői emberről, ráadásul egy olyan család gyerekéről hitték, hogy migráns, aki közfeladatot lát el a településen. Szóval ez nem vicc, ez abszurd.

Mennyien is laknak maguknál? 1700-1900 ember? Hány Soros-plakátjuk van éppen?

Micsoda?

Tudja, kormányplakát, amire nagy betűkkel rá van írva, hogy Soros-terv, meg van rajta egy öregember.

Ja, olyan! Három, vagy négy? De én ebbe nem akarok politikailag belemenni, hogy ennek mi értelme van. Mindenhova tesznek ki ilyen plakátokat, nem? Én egy olyan polgármester vagyok, aki a helybéliekért dolgozik, és mindenkinek esélyt adok. De nem a plakát itt a baj. Sokan azt se tudják, ki van rajta.

Hát akkor mi a baj?

Amit minden nap a tévében látnak. Ez ragad meg bennük. Aztán amikor egy ilyen tévhitet valaki elindít, akkor ez jön elő a fejükben. Nézze, ez nem egy igazi veszély itt, aztán mégis ezt mondja a tévé egész nap.

Mármint a migránsok?

Én akkor se éreznék veszélyt, ha eggyel találkoznék egyszer. De a mi falunk elég messze van a határoktól, szóval eddig se volt itt senki, aztán ezután se lesz.

És ha mégis?

Ugyan! Akkor se történne semmi!

No, ha ennyire megijedtek két műkedvelő régésztől…

Azért vagyok, hogy ne legyen semmi baja az ittenieknek. De biztosíthatom magát, hogy a kömlőiek meg vannak nyugodva most is. Én egy olyan vezető vagyok itt, akinek szava van.

Mióta polgármester?

2014 óta.

És mit tervez? Indul legközelebb is?

Azt se tudjuk, hogy holnap élünk-e, uram!