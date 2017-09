Rogán Antal csak nézte, ahogy megszavazzák az antikorrupciós törvénymódosítást

Van valami szimbolikus abban, hogy a mai korrupcióellenes törvényjavaslatot éppen Orbán Viktor és Rogán Antal nem szavazta meg.

– írta a Facebookon Volner János, Jobbik-alelnök azután, hogy villámgyorsan megszavazta a parlament a Jobbik törvénymódosítóját. Mint már megírtuk, az utóbbi években meglehetősen szokatlan módon teljes konszenzusban (170 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazta meg az országgyűlés a Btk. módosítását, hogy 12 évre emelkedjen a korrupciós bűncselekmények elévülési ideje.

A nagy sietség oka nyilvánvalóan az volt, hogy a kormánypártok nem szerették volna, hogy egy népszavazásba kapaszkodva mozgósítani tudjon a „demokratikus ellenzék.” A Jobbik kihasználta Gulyás Gergely ajánlatát, és benyújtották a Fidesz-alelnök által kért módosítót:

az összejátszással nyert a Fidesz és a Jobbik is, mert a népszavazás mögé minden más, a 2018-as választásokon parlamentbe jutásra esélyes párt beállt.

Ez a meccs itt még valószínűleg nem ért véget, de a következő fordulatig érdemes megnézni, ki volt az a 29 képviselő, aki nem szavazott a Btk.-módosításra.

A Fidesz frakcióból igazoltan volt távol egy sor kormánytag:

Orbán Viktor, miniszterelnök,

Szijjártó Péter, külügyminiszter,

Balog Zoltán, emberi erőforrás miniszter,

Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter.

Valamint öt további fideszesnek is volt róla papírja, hogy más dolga akadt.

Egyedül Rogán Antal neve mellett áll, hogy „Jelen, nem szavazott”.

Az ellenzékiek között is voltak olyanok, akik nem szavaztak, de nem igazolták távollétüket. Gyurcsány Ferenc és a másik három DK-s képviselő bojkottálják a parlamentet, most sem fáradtak be szavazni, ugyanis csak akkor mennek, ha 2/3-os szavazást kell megakadályozni.

Az MSZP-ből hatan nem szavaztak, közülük a legismertebbek Mesterházy Attila és a frakcióvezető Tóth Bertalan. A Jobbikból hatan voltak igazoltan távol.