Iványi Gábor: Felháborítónak és penetránsnak tartom ezt az egészet

Iványi Gábor metodista lelkész keresztelte Orbán Viktor gyermekeit, de ma már nem beszélnek. Szerinte a civilek nem a haza ellenségei, sőt, éppen azokat szolgálják, akiket a kormány az út szélén hagyott. Interjú.

Ön egy “sorosista” civil, akit el kell takarítani az útból?

Nem. De ez mindegy is.

Miért lenne mindegy?

Mert nincs jelentősége. Ha a kormány azt terjeszti rólam, hogy egy idegen hatalom ügynöke vagyok, akkor a szemükben az is vagyok. Függetlenül az igazságtól.

Mi a véleménye Soros Györgyről?

Nélküle Orbán Viktor sem tanulhatott volna Oxfordban. Több mint képmutatás kijelenteni, hogy eddig rendben volt a tevékenysége, most viszont már nincs rendben. Sorost sokan kritizálják spekuláns pénzügyi tevékenységéért. Szerintem az anyagi segítsége jelentősen hozzájárult a magyar rendszerváltáshoz. Emellett elsősorban emberbarátnak tartom.

Ezek szerint nincs rajta Soros fizetési listáján, Orbán Viktorral ellentétben. Jól értjük?

Talán egyszer részt vettem egy szakbizottságban, a rendszerváltás környékén, amely a civilek bevonásával kutatta a szegénységet, és amelyet Soros is támogatott. Ezért a munkámért csekély tiszteletdíjat kaptam. De hogy megválaszoljam a kérdését: alapítványi, egyesületi intézményeink biztos, hogy kaptak támogatást Sorostól, hiszen hivatalosan 1989-től segítjük a rászorulókat.

Mint ahogy az Európai Uniótól és a magyar államtól is kapunk rendszeres támogatást az elesettek segítésére.

Ha a magyar államtól is kapnak támogatást, amivel elismerik a tevékenységüket, miért mondja a kormány, hogy önök nem a magyar emberek érdekét szolgálják, és ki kell takarítani önöket az országból?

Ezt a kormánytól kellene megkérdezni. Felháborítónak, skandalumnak, penetránsnak tartom ezt az egészet. Hát ki szolgálnak a magyar civilek, ha nem a magyar népet? Mi éppen azokat szolgáljuk, akiket a kormány politikája az út szélén hagyott. Akik egyre szegényebbek és kilátástalanabbak, akiknek már nincs hova hátrálniuk. A teljes magyar lakosság negyven százalékáról beszélünk, a legszegényebbekről. Mi őket segítjük.

Ön szerint mi az oka a civilek elleni támadásnak?

A hatalom számára mindig kell egy ellenség. Ha nincs ilyen, akkor kreálnak egyet. Valakik a miniszterelnök környezetében ezt találták ki, hogy szavazatokat szerezzenek. Az Európai Unió és a menekültek után a civilek lettek az új ellenség. A probléma az, hogy holnap a kék szeműek, utána meg a zöld szeműek jönnek. Másrészt a civil szervezetek valamennyi kormánynak kritikát jelentenek, hiszen elmondják, hány ember fagyott meg az utcán. Vagy hogy már megint hány milliárdot lopott egy kormányközeli vállalkozó, egy új törvény segítségével.

Nos, rossz hírem van, a politikába mindenkinek joga van beleszólni. Civileknek, lelkészeknek, egyszerű állampolgároknak. Sőt, kötelességünk is beleszólni, hiszen közügyekről van szó.

Tart attól, hogy emiatt személyesen lejárathatja a kormány propagandagépezete?

Nem vagyok ijedős alkat. És tiszta a lelkiismeretem. Amúgy már próbáltak kikezdeni. Egyelőre helyi szinten, eredménytelenül. Kocsis Máté, fideszes kerületi polgármester tavaly azt állította, hogy milliárdos ingatlanaim vannak, amiket a hajléktalanellátásból ellopott pénzből építettem. Természetesen ebből egy szó sem igaz. Bepereltem Kocsis Mátét, és első fokon meg is nyertem a pert. Kártérítésként egymillió forintot kell fizetnie nekem, de hátra van még a másodfok.

Ezek szerint nincsenek milliárdjai a hajléktalanellátásból?

Nehéz is lenne. Az állami támogatás, amit a hajléktalanellátásunk után kapunk, nagyjából a kiadásaink felét fedezi. Lelkészként fizetésből élek, és a kilencvenes évek óta nem veszek fel fizetést.

Néhány könyvön kívül nincs személyes vagyonom. Hozzáteszem: a családtagjaimnak, hozzátartozóimnak sincs jelentős vagyona.

Igaz, hogy ön adta össze Lévai Anikót és Orbán Viktort, illetve keresztelte meg a miniszterelnök gyermekeit?

Igen. Ráhelt és Gáspárt.

Hogyan emlékszik vissza a fiatal Orbán Viktorra?

Mondjuk úgy, volt bennünk egy kölcsönös tisztelet egymás iránt. Már akkor is érezhetően nagy ambíciók feszítették. De mi soha nem voltunk bensőséges barátok. A konfliktus közöttünk más természetű. Én maradtam az, aki voltam, ő meg egy egész más pályát futott be. Ezt kár lenne tagadni.

Orbán Viktor néhány év alatt eljutott a Liberális Internacionálé alelnöki tisztétől, a szélső konzervatív, jobboldali populista pártvezér szerepéig. Ebben én nyilvánvalóan nem tudtam követni.

Mikor találkozott vele legutóbb?

Talán 2000 környékén találkoztam vele a Dohány utcai zsinagógában, egy operaelőadáson. Fideszes vezetők társaságában volt. Odajött hozzám, váltottunk pár szót. Később Balog Zoltánon keresztül megüzente, hogy ha kiállok mellette a nyilvánosság előtt, ő kész lenne támogatni az egyházunkat. Ezt a lehetőséget elszalasztottam.

A politikusok hajlamosak nagyobb társadalmi befolyást tulajdonítani az egyházaknak a valóságosnál.

Apropó, egyház. Az ön közössége, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 1981-ben alakult. Az új egyházi törvény azonban elvette az egyházi státuszukat. Hol tart a többi kisegyházzal egyetemben indított ügyük? Kártalanította önöket az állam?

Mint a sajtótájékoztatón is mondtam, az állam alkotmánysértő módon vette el a MET és más felekezetek egyházi státuszát. Ezt az Alkotmánybíróság is kimondta négy éve, azzal, hogy 2012. január 1-jével egyházi minősítésünket vissza kell kapnunk. Az állam azonban nem hajtja végre az AB jogerős határozatát. A Strasbourgi Emberi Jogok Bírósága is ugyanerre a döntésre jutott, és kártérítést is megítélt, amit az állam elismert és megtérített. De csak a 2014 végéig elszenvedett kárunk egy részét. Elismerte a 2015-ös kárunk egy hányadát is, de meg nem térítette. Gondolom, a strasbourgi bíróságon sikerül majd az ez évi kárunk egy részét is elismertetnünk, és a magyar állam, ha nem tudja kikerülni, fizet. Alkotmányos helyzetünket azonban változatlanul nem rendezi. Ez példátlan jogsértés.

A NAV-ot is bepereltük, mert nem adta vissza a technikai számunkat. Így az egyszázalékos felajánlásokat sem kapjuk meg.

Mi a helyzet a József Nádor téri női menekültszállóval? Amit a Főváros azért akar elvenni önöktől, mert luxusszállodát terveznek a térre arab befektetőkkel, és a nyomor látványa zavarná a külföldi vendégeket.

Most csend van. Amikor tavaly a fővárosi önkormányzat kihívta a rendőröket, hogy kiürítse az épületet, ellenálltunk. Erre kihívták a rendőröket, akik nem jöttek ki. A rendőrség rögtön átlátta, hogy az önkormányzatnak nem volt jogalapja a kiürítésre. Hozzáteszem: velünk senki nem tárgyalt. A sajtóból tudtuk meg, hogy kirúgtak minket, és hogy állítólag felajánlottak számunkra egy külvárosi épületet cserébe. Azóta kiderült, hogy az ingatlan nem alkalmas a női menekültszálló feladataira, mert egy vegyes funkciójú épület, aminek egy részét csak átminősíttették volna női szállóvá.

Láthatóan erősen hisz a jogban, amely megvédi az állam túlkapásaival szemben.

Kénytelen vagyok, hiszen már csak ez az eszköz maradt a kezünkben. És azért a bírósági eljárás még mindig egy járható út Magyarországon. Tudja, van a parlamentben Lotz Károlynak egy gyönyörű freskója, amelynek egyik részletében az Igazságot és a Jogot szimbolizáló oszlopok eltűnnek a felhőben. Nekem ez arra utal, hogy az emberi törvényeink az isteni törvényekből erednek. Vagyis a jó törvényt a lelkiismeretünk is visszaigazolja. Az nem lehet jó törvény, amelyről azt érezzük, hogy nem igazságos. Például, amikor egy-egy új törvénynél fogva, jogszerűen lophatnak el milliárdokat.

Ön szerint mi lenne a legfontosabb feladata a kormánynak?

Gyakorlatilag nincs olyan társadalmi réteg, amelyet meg ne támadott volna a kormány. Ha Áder János köztársasági elnök komolyan gondolta a kiegyezésről szóló beszédét, akkor a kormánynak is ideje lenne befejeznie a hajtóvadászatot, az állandó ellenségkeresést. Szeretném kifejezni reményemet, hogy 2017 év a kiegyezés éve lesz.

Szerintem nem a civileknél kellene keresni a magyar társadalmat megosztó jelenségeket.

A sajtótájékoztatón utalt arra, hogy nyolcszoros nagypapa. Mekkora a szűkebb családja?

A szűkebb családom olyan 100-120 fős. Tizenegyen vagyunk testvérek, csak a dédunokáink harmincan vannak. Hozzáteszem: az apámnak ennyi idősen már ötven unokája volt. Épp most februárban gyűlünk össze a szokásos, nagy családi összejövetelre, apám fivérének 97. születésnapjára. Én fogom az ünnepi töltött káposztát elkészíteni, paradicsomot is rakok bele a családi recept alapján.