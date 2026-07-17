Felfedeztek egy új majomfajt Kongóban, amelynek különös, „maszkszerű arca” van

Új majomfajt fedeztek fel tudósok a Kongói Demokratikus Köztársaság esőerdőjében, amelynek különös megkülönböztető jele a szája körüli világos bőr – tudatta közleményben a Florida Atlantic Egyetem.

A felfedezés az ötödik új azonosított majomfaj Afrikában az elmúlt 75 évben.

A helyiek által Likwelinek nevezett faj a tudósoktól a Colobus congoensis nevet kapta. A kisméretű, fekete színű majom megkülönböztető jegye a maszkszerű arc, amelyen a szájat és az orrot narancsszínű csík veszi körül. Az újonnan azonosított főemlős ordítása sajátos akusztikai jelenség – mutattak rá a tudósok.

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A felfedezés is bizonyítja, mennyire dokumentálatlan a Kongó középső medencéje

– jegyezte meg John Hart, a Lukuru Vadvilág Kutató Alapítvány tudósa. A kutatók figyelmeztetnek, hogy a majom máris veszélyeztetett lehet a korlátozott élőhelye és populáció kis létszáma miatt, és javasolta, hogy a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vegye fel a veszélyeztetett fajok listájára.