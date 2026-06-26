Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban

Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Ocean Institute kutatóexpedíciója. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel – derül ki a szervezet közleményéből.

Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok (Amphipoda), medúzák, farkos zsákállatok (Copelata), férgek, valamint Rhizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 centimétert is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak.

A fajokat mind az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája.

Hihetetlen állatokkal van tele, amelyeket még csak most kezdünk megérteni. Mindig elképedek azoktól a fantasztikus megoldásoktól, amelyek kifejlődtek bennük, hogy túlélhessenek ebben a lenyűgöző környezetben

– mondta Dr. Karen Osborn, az expedíció vezetője.

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Az óceánok középső vízrétegeit kifejezetten nagy kihívás tanulmányozni, mivel nehezen megközelíthetők, kiterjedésük pedig hatalmas. Éppen ezért az ott élő fajok felfedezése sokszor hosszú évek munkáját kívánja, a Schmidt Ocean Institute szakértői azonban fejlett technológiák alkalmazásával sikeresen lerövidítették ezt a folymatatot.

Egyebek mellett korszerű képalkotó műszereket használtak, amelyeket a ROV SuBastian távirányítású, víz alatti robothoz kapcsoltak. Ezek lézerek segítségével háromdimenziós képet tudnak alkotni a vizsgált élőlényekről, így akár a begyűjtésük nélkül is behatóan megvizsgálhatják felépítésüket.

A középső vízrétegekben élő állatok jelentős része kocsonyás testfelépítésű, puha és rendkívül sérülékeny, ezért a hagyományos mintavételi módszerek gyakran károsítják őket. Ennek a kihívásnak a kezelésére az expedíció olyan kiegészítő technológiákat alkalmazott, amelyek lehetővé tették a kutatók számára, hogy az állatokat természetes élőhelyüket utánzó, szabályozott környezetben figyeljék meg. Valamint segítségükre volt egy speciális mikroszkóp, amellyel háromdimenziós felvételeket tudtak készíteni élő sejtek belső struktúráiról.

A fejlett képalkotási eljárások alkalmazása mellett a kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az új fajok gyors azonosítását. Lapunk rendszeresen számol be új fajok felfedezéséről, korábbi ilyen cikkeink alább elérhetők: