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Ő volt az utolsó szovjet katona Magyarországon

A szovjet csapatok kivonulása.
Fortepan / Szigetváry Zsolt
A szovjet csapatok kivonulása.
24.hu
2026. 06. 19. 03:40
A szovjet csapatok kivonulása.
Fortepan / Szigetváry Zsolt
A szovjet csapatok kivonulása.

Pontosan 35 éve, 1991. június 19-én hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarország területét. A szovjet hadsereg kivonásával 1944. március 19-e után először fordult elő, hogy nem állomásozott idegen fegyveres erő a magyar határokon belül – írja a Rubicon.

A hazánkat 1944–1945-ben a nácik alól felszabadító, és egyben megszálló Vörös Hadsereg az 1947-es párizsi béke értelmében abból a célból maradt Magyarországon, hogy Moszkva a szövetségesek által közösen ellenőrzött Ausztriával akadálytalan kapcsolatot tarthasson fenn. Nyugati szomszédunk 1955-ben visszanyerte szuverenitását, így a csapatok nálunk tartózkodása elvileg okafogyottá vált, ám a szovjet sereg mégis itt maradt, hogy összetartsa szocialista tábort. Kádár János ráadásul 1957-ben egyezményt kötött Hruscsovval, amely határozatlan időre elodázta a szovjet csapatok kivonását.

Új helyzetet csak a nyolcvanas évek vége, és Gorbacsov fellépése hozott, akinek reformjai megindították a kelet-európai államokban a rendszerváltás folyamatát. A szovjet pártfőtitkár az ENSZ 1988. decemberi közgyűlésén megígérte, hogy három éven belül 50 ezer katonát, 5000 harckocsit és 6 harckocsizó osztályt von ki Kelet-Európából. Az 1989-es esztendő politikai eseményei, a Vasfüggöny lebontása és a rendszerváltások aztán felgyorsították az átalakulást.

A magyar kormány 1990 januárjában csapatai kivonására szólította fel a Szovjetuniót, egy hónappal később pedig Somogyi Ferenc külügyi államtitkár és Ivan Aboimov külügyminiszter-helyettes között megkezdődtek a tárgyalások. A felek 1990. március 10-én megállapodtak, hogy a csapatokat legkésőbb 1991. június 30-én kivonják az országból. Két nappal később – elsőként a Veszprém megyei Hajmáskérről – már el is indultak a katonai felszereléseket, berendezéseket, fegyvereket, és katonákat szállító szerelvények a szovjet határ felé.

Az egységek hazaszállítása a tervek szerint zajlott, sőt a megállapodáshoz képest tizenegy nappal korábban, már 1991. június 19-én be is fejeződött. Utolsóként Viktor Silov altábornagy, a hadseregcsoport parancsnoka lépte át a magyar-szovjet határt Csapnál. Silov 2023-ban, 82 évesen hunyt el.

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