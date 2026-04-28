Trump döntése veszélybe sodorná a védett erdőket

A Trump-kormány megnyitná a keleti part erdeit a fakitermelés és a bányászat előtt – írja a Live Science. A „roadless rule” – amely állami erdőket véd az új utak építésétől, az utak fejújításától és a fakitermeléstől – főként a nyugati régióra összpontosult, de a szabály hatályon kívül helyezése az Egyesült Államok keleti részén található utolsó érintetlen erdőket veszélybe sodorhatja.

A hivatalos nevén „Roadless Area Conservation Rule” néven ismert szabályt 2001-ben fogadta el utolsó napjaiban a Clinton-kormány, miután az Egyesült Államok Erdészeti Szolgálata rájött, hogy több utat építettek, mint amennyit karban tudnak tartani. Sok út elkezdett beleomlani a patakokba, felaprózva az élőhelyeket és rontva az ivóvíz minőségét. A szabály 39 államban tiltotta meg az útépítést és a fakitermelést, amely közel 60 millió hektárnyi még be nem épített erdőterületet érint.

Az Erdészeti Szolgálat szerint az „útmentes” szabály korlátozza az erdőtüzek kialakulásának megakadályozását és a tűzoltók hozzáférését az érintett területekhez. Brooke Rollins mezőgazdasági miniszter szerint a szabály egy abszurd akadály, amely túlzottan korlátozó, és megszüntetésével nagyobb rugalmasságot biztosíthatnának az Erdészeti Szolgálatnak az erdőterületek védelme érdekében.

A természetvédők viszont azzal érvelnek, hogy a kormány álláspontját nem támasztja alá tudományos bizonyíték, valamint, hogy figyelmen kívül hagyják ezeknek a viszonylag érintetlen erdőterületeknek a fontosságát: menedéket nyújtanak a vadon élő állatoknak, támogatják a szabadidős tevékenységeket, védik több millió ember ivóvízellátását és szén-dioxidot kötnek meg, ami hozzájárul az éghajlatváltozás elleni harchoz.

A Trump-kormány tavaly ősszel kezdte meg a rendelet hatályon kívül helyezését egy rövid, mindössze 21 napos nyilvános véleményezési időszakkal, amely jóval rövidebb a szokásos 90 napig is eltartó időkeretnél. Ennek ellenére 220 ezer válasz érkezett, amelyek szinte mindegyike ellenezte a javaslatot. A legtöbb válasz a vadon élő állatokkal, az idegenforgalommal és a vízminőséggel kapcsolatos aggályokat fejezte ki.

A kormány ennek ellenére továbbra is folytatni kívánja a tervét. A Trump-kormány múlt hónapban bezárt a Forest Service által országszerte működtetett 77 kutatóállomás közül 57-et, amelyek az éghajlatváltozással, invazív fajokkal és a tűzvészek erdőkre gyakorolt hatásaival foglalkoztak. Az átszervezés részeként a székhelyüket Washingtonból Salt Lake Citybe, Utahba tervezik áthelyezni, és kilenc regionális irodát bezárnak.