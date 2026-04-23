Ez a Kennedy-gyilkos még ma is börtönben ül

1969. április 23-án ítélte halálra a Kalifornia Állam Legfelső Birósága Sirhan Bishara Sirhant, aki 1968. június 5-én egy halálos merénylet következtében lelőtte Robert F. Kennedy elnökjelöltet a San Francisco-i Ambassador Hotelben.

Sirhan 1944-ben született Jeruzsálemben egy keresztény vallást gyakorló palesztin család gyermekeként. 1956-ban költöztek az Egyesült Államokba, New Yorkba. Sirhan mélyen vallásos volt, csatlakozott baptistákhoz, adventistákhoz, majd az okkultizmusban is elmerült. 1965 óta istállófiúként dolgozott egy Kalifornia tanyán.

A merénylet áldozata Robert F. Kennedy volt, aki 1968-ban indult az elnök választáson, azonban a légkört súlyosan belengte a Martin Luther King ellen április 4-én elkövetett merénylet, amelyet sok városban zavargások követtek.

Sirhan elmondása szerint Kennedy gyilkosságát nem a King halála miatt érzett bosszúvágy okozta. A gyilkos vallomásában azt mondta, hogy Kennedy-t a hatnapos arab-izraeli háború során tett kijelentései miatt készült megölni és bántotta, hogy az elnökjelölt Izrael pártját fogta. A merényletre több hónapon keresztül készült és még a tanyán dolgozó egyik kollégájának is megemlítette.

Az elkövető előzetesen felmérte a hotelt, ahol a szenátor megszállt, majd megvásárolta az Iver-Johnson Cadet típusú pisztolyt, amivel tettét végrehajtotta. Kennedy június 5-én elsöprő sikert aratott a kaliforniai előválasztáson, ennek megünneplésére érkezett az Ambassador hotelbe, ahol este beszédet mondott. Éjfél körül egy kisebb társassággal elhagyta a bálteremben megrendezett ünnepséget, és, hogy útját lerövidítse, a konyhán keresztül indult meg lakosztálya felé. A zűrzavart kihasználva Sirhan többször is rálőtt az elnökjelöltre és számos kísérőjét megsebesítette. Kennedy-t négy találat érte, a támadás után azonnal kórházba szállították, de 26 órával később belehalt a sérüléseibe.

Az elkövetőt még a helyszínen elfogták, az eljárás ellene azonban csak hónapokkal később, 1969. február 10-én kezdődött meg San Franciscóban. Egy ideig szellemi épségét is kétségbe vonták, mert egymásnak ellentmondó vallomásokat tett a gyilkossággal kapcsolatban. Miután előkerült a merényletről szóló füzete, már semmi kétség nem volt afelől, hogy kitervelt gyilkosságról volt szó, és beszámítható állapotban volt. Sirhant 1969. április 17-én halálra ítélte a bíróság, és a Pleasent Valley-i Állami Fegyházba került. Kalifornia Állam azonban 1972-ben eltörölte a halálbüntetést, ezért büntetése életfogytiglanra változott, amit a mai napig ott tölt.