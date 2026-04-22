Budapesti merényletekre adott utasítást Moammer Kadhafi

Az 1980-as évekre egyre súlyosabbá vált Líbia és az Egyesült Államok konfliktusa, ennek egyik csúcspontjaként 1986. április 5-én bomba robbant egy amerikai katonák által is látogatott nyugat-berlini diszkóban. Két amerikai katona és egy török nő meghalt, több mint 200-an megsebesültek, sokan súlyosan, a háttérben Líbiát azonosították. Ronald Reagan amerikai elnök tíz nappal később megtorló akciót indított, az „El Dorado Canyon” hadművelet során közel 60 tonnányi bombát dobott le elsősorban Tripoliban és Bengáziban lévő célpontokra.

A tripoli magyar nagykövetség jelentette: „A helyi lakosság körében elszánt hangulat uralkodik, az esetlegesen kézre kerülő amerikai katonákat azonnal megölnék a ’viszonosság’ alapján. A líbiai rádió hazafias töltetű programot sugároz, Algériának, Szíriának, Egyiptomnak, Marokkónak, Tunéziának szánt felhívást tettek közzé az amerikai agresszió megtorlása érdekében” – idézi Facebook-oldalán az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. A magyar belügyminisztérium III/III-as Csoportfőnöksége másnapi „Napi Operatív Információs Jelentésében” azt írta, hogy április 15-én a budapesti Líbiai Népi Irodában tartott összejövetelen jelen voltak a hazánkban tanuló arab diákok egyes vezetői is. A gyűlésen

Ismertették Khadhafi felhívását, mely arra vonatkozik, hogy minden arab tegye félre az egymás közötti nézeteltérést és tekintse szent kötelességének, hogy semmisítsen meg minden, közelében lévő amerikait, vagy amerikai érdekeltséget.

Ennek ellenére szerencsére semmi nem történt, a magyar titkosszolgálat viszont továbbra is figyelemmel kísérte az esetleges mozgolódást. A nyugat-berlini terrortámadás elkövetőit csak 1996-ban vették őrizetbe és állították bíróság elé.

