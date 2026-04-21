Tényleg él még a csirke a lefejezése után?

A legendák szerint a csirkék életben vannak a lefejezésük után is, még akár szaladgálni is képesek – írja a Live Science. Sőt, van dokumentáció arról, hogy egy csirke 18 hónapig élt fej nélkül. Valóban lehetséges ez? Mit mond erről a tudomány?

Dr. Marcie Logsdon, a Washington Állami Egyetem Állatorvosi Oktatókórházának állatorvosa szerint a csirkék lefejezésük után általában szárnyaikkal csapkodnak és lábaikkal kapálóznak, a tényleges szaladgálás meglehetősen ritka. A végtagok mozgását erős izom-összehúzódások okozzák, amelyek elég gyakoriak, de általában egy percig vagy annál rövidebb ideig tartanak csak.

Az, hogy a csirke a lefejezést követő másodpercekben él-e vagy halott, attól függ, hogyan definiáljuk a halált. A lefejezett csirke esetében először az agyhalál következik be, míg a szívhalál néhány másodperccel később. Az agyhalál utáni, de még a szívhalál előtti pillanatokban a csirke ugyan gyakorlatilag halott, biológiai értelemben még tekinthetjük élőnek.

Kétféle halál létezik

Az agyhalál egy olyan eszméletvesztési állapot, amelyben az agy minden funkcióját érintő visszafordíthatatlan károsodást szenved. Az Animals című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a csirkék agyi elektromos aktivitása a nyaktörés után 30 másodpercen belül leáll. Ekkor az állatok már nem érzékelik, hogy mi történik velük vagy körülöttük, de az elektromos aktivitás még pár másodpercig fennáll – mondja Andrew Iwaniuk, a kanadai Lethbridge Egyetem idegtudósa. Ezt biológiai értelemben véve még élőnek nevezzük. A szívhalál akkor következik be, amikor a szív véglegesen leáll – általában kevesebb mint 10 másodperccel az agyhalál után, ekkor már biológiai értelemben is halálról beszélhetünk.

A halál eltérő és különböző meghatározásai miatt Logsdon a csirke lefejezése utáni mozgásokat reflexeknek tekinti, míg Iwaniuk szerint a csirke a szívhalált megelőző néhány másodpercben életben van még, és a gerincvelőben maradt idegi aktivitás miatt mozog. A légzés is ennek a visszamaradt aktivitásnak köszönhető, a szívizmok viszont idegi impulzusok nélkül is képesek összehúzódni és ellazulni – mindaddig, amíg el nem fogy az energiájuk és az oxigénjük. Ennek tudatában meglepő és szinte lehetetlen, ami egy Wisconsinban élő farmerrel történt: a fej nélküli kakasa több mint egy évig élt.

A csodakakas

1945 szeptemberében Lloyd Olsen lefejezte a kakasait a farmján, hogy a piacon el tudja adni őket, azonban az egyik lefejezett kakas nem halt meg. A kakast, amely 18 hónapig élt fej nélkül, Csoda Mike-nak nevezte el, és gazdáival az Egyesült Államokban turnézott mint különleges látványosság. Olsenék a kakast a nyelőcsövén keresztül etették, légutait pedig tisztán tartották, hogy ne fulladjon meg. 1947-ben azonban összekeverték a nyelőcsövét a légutaival, ezért a kakas megfulladt – számolt be róla a BBC.

Úgy tűnhet, Csoda Mike története bizonyíték arra, hogy a csirkék képesek fej nélkül élni, azonban Lloyd Olsen nem hagyományos módon fejezte le a csirkéit. Csoda Mike-nak nem egyenesen átvágta a nyakát, hanem levágott egy kis darabot az agyából, majd a szemétől és a csőrétől is megfosztotta. A lefejezés után az agy hátsó része és a füle megmaradt, ezáltal az agytörzs is, amely olyan élettani funkciókat lát el, mint a légzés. Logsdon azt nyilatkozta a Live Science-nek, hogy Csoda Mike-nak megmaradt a kisagya, amely segítette a mozgások koordinálásában, ezért volt képes sétálni. Habár Olsen megfosztotta a kakast a táplálkozáshoz és a látáshoz szükséges szerveitől, mivel az agyának a fontosabb részét meghagyta, technikailag, nem a klasszikus értelemben vett lefejezett kakasként élte túl.