Tényleg brutális földrengés várható Los Angelesben?

Rendszeresen jelentkező földrengések és vulkánkitörések bizonyítják, hogy Földünk nem csak a felszínén élő, hanem folyamatos változásban lévő bolygó: e jelenségek nagyban hozzájárultak a felszíni élet kialakulásához. Földtani időskálán minden a helyén, remekül működik a rendszert fenntartó dinamikus egyensúly, emberi léptékben azonban ezek az erők olykor borzalmas pusztításra képesek.

A Föld lakosságának erőteljes növekedése és a technológiai fejlettségen alapuló civilizáció miatt egyre nagyobb a veszély és kockázat, mivel ezek a természeti események minden korábbinál nagyobb pusztítást okozhatnak. Az Észak-Amerika nyugati partja mentén, mintegy 1400 kilométeren húzódó Szent András-törésvonal például a Föld egyik leginkább földrengés-veszélyeztetett területe, a közelében olyan nagyvárosokkal, mint Los Angeles és San Francisco. A Mianmart idén márciusban megrázó, 7,7-es magnitudójú földrengés elemzése után most arról jelentek meg hírek, hogy

a vártnál erősebb és nagyobb területet érintő földrengés pattanhat ki a Szent András-törésvonal mentén.

Tudományos kutatások eredményeiről van szó, amelyek azonban a laikus közönséghez sok esetben eltúlzott médiacímekkel és tartalommal jelennek meg. Ezért aztán a földtani háttér és a valós veszély megértéséhez Dr. Harangi Szabolcs geológus-vulkanológus, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Kőzettan-Geokémiai tanszékét vezető professzor segítségét kértük.