Most tetőzik az influenzaszezon, és érkezik az óriássejtes vírus

Középkorú nő maszkot visel járvány idején.
Alex Robinson Photography / Getty Images
2026. 01. 22. 09:43
Éppen most tetőzik az idei influenzaszezon, közben pedig a légúti óriássejtes vírus (RSV) szezonja is – figyelmeztet Dr. Kemenesi Gábor virológus, aki a Facebookon hasznos tanácsokat osztott meg a betegségek elleni védekezéssel kapcsolatban. A szakértő szerint ilyenkor kiemelten fontos, hogy odafigyelésünkkel óvjuk a társadalom kockázati csoportba tartozó tagjait.

A virológus azt tanásolja, ebben az időszakban mindenki fokozottan ügyeljen a rendszeres és alapos kézmosásra, kézfertőtlenítésre. A gyakori szellőztetés szintén sokat segíthet, ahogy nyilvános helyeken történő maszkhasználat is csökkenti a megbetegedés esélyét.

Az újszülöttek, idősek és krónikus betegek látogatását érdemes korlátozni, ők ugyanis sokkal kitettebbek az ilyen betegségeknek – könnyeben elkapják és veszélyesebbek is rájuk nézve.

A szakértő emellett arra biztat mindenkit, éljen a gyógyszertárakban kapható gyorstesztekkel, mielőtt látogatóba menne, és a védőoltások beadatásától se zárkózzunk el.

Kemenesi Gábor azt mondja, a vakcina felvétele sosem késő, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatása szerint az oltást a háziorvosoktól kérhetjük.

További tudnivalók az influenzaszezonnal kapcsolatban alábbi cikkeinkben elérhetők:

