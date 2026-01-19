Tiszavasvári polgármestere cáfolta lapunknak, hogy egyre több lenne a szifiliszes beteg

Az Index arról számolt be január 19-én, egy körzeti orvostól származó, zárt csoportban közzétett bejegyzés alapján, hogy Tiszavasváriban egyre több szifiliszes beteggel találkoznak az orvosok. A 24.hu a cikk megjelenése után felkereste az érintett város vezetését, akik cáfolták az állításokat.

Balázs Csilla polgármester lapunk megkeresésére elmondta, hogy a hivatal nem rendelkezik adattal, információval a szifiliszes megbetegedésekkel kapcsolatban, így arról sincs információjuk, hogy ezen megbetegedések száma növekedett volna.

Mint a városvezető lapunknak jelezte, személyesen is egyeztetett az érintett körzeti orvossal, aki elmondta, hogy pontos adatokkal ő sem rendelkezik a szifiliszes megbetegedések számára vonatkozóan. Információi csupán részlegesek. A várandós nőket a terhesgondozás keretében már régóta szűrik szifiliszre, ezen esetekről a háziorvosnak is van tudomása. Egyéb esetekben csak akkor tud a betegségről, amennyiben az érintett személy elmondja.

Mindezekből az a következtetés vonható le, hogy a sajtóban megjelenő hírek véletlen vagy szándékos kommunikációs hiba következményei

– jelezte lapunknak Tiszavasvári polgármestere.

Egyúttal közölték, hogy az önkormányzat „nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre, ezért felvilágosító előadásokat tervezünk szervezni a fiatal korosztály számára, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Egész fejlesztési Irodáján keresztül is elérhetőek a tájékoztató anyagok és szórólapok a nemi úton terjedő betegségek megelőzésével kapcsolatban.”

Mi az a szifilisz?

A szifilisz egy bakteriális fertőzés, amely kezdetben enyhe vagy tünetmentes lehet, ezért könnyen továbbadható. Kezeletlenül azonban több szakaszon keresztül súlyosan károsíthatja a szervezetet.

A leggyakoribb tünetek közé tartozik a fájdalommal nem járó fekély (általában a nemi szerveken vagy a szájban), a duzzadt nyirokcsomók, a testszerte megjelenő kiütések, a láz, rossz közérzet, valamint a hajhullás is. A későbbi szakaszokban idegrendszeri, szív- és érrendszeri problémák is kialakulhatnak, ha nem kezelik időben. Antibiotikummal azonban gyógyítható.

Kérdéseinkkel felkerestük a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot és az illetékes Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház Megyei Bör-és Nemibeteg Gondozóját is. Amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.