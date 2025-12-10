Megmentsük a sérült rókát, vagy hagyjuk a sorsára?

Az „erdő szabad népének” képviselője, rettenthetetlen harcosa már nemcsak a faluszéli tyúkólak körül ólálkodik, hanem a városokban is megjelent. A rókák egyre bátrabbak, szemtelenebbek, és mind többen vannak, mivel remek búvóhelyekre, állandó víz- és kifogyhatatlan élelemforrásokra leltek az ember közvetlen közelében – a folyamatról itt írtunk részletesen. Egyesek rémülettel, mások tárt karokkal fogadják, etetik, simogatják, szelídítik a vágott szemű ravaszdit – hiszen annyira cuki, tényleg eljött Vuk. A „rókavédelem” jelentős tömegek mindennapi programjává vált, ezrek és ezrek olvadoznak, háborognak vagy osztják egymást állatvédelemre hivatkozva.
A cikk tartalmából
Cikkünkből többek között kiderül még, hogy
- az állatvédelem háromlábú szék;
- aki állatot bánt, könnyebben fordulhat ember ellen is;
- teljes sötétség, hogy ivartalanítás helyett fizikailag „segítsünk” a kanos kutyán;
- egy mentett vadállat két perc alatt lebonthatja az ember karját;
- a róka a ragadozók svájci bicskája;
- ki az a Jóskapista, és miért „félig macska” a vörös róka;
- mikor szükséges a vadászat természetvédelmi célból.
