Megmentsük a sérült rókát, vagy hagyjuk a sorsára?

Az „erdő szabad népének” képviselője, rettenthetetlen harcosa már nemcsak a faluszéli tyúkólak körül ólálkodik, hanem a városokban is megjelent. A rókák egyre bátrabbak, szemtelenebbek, és mind többen vannak, mivel remek búvóhelyekre, állandó víz- és kifogyhatatlan élelemforrásokra leltek az ember közvetlen közelében – a folyamatról itt írtunk részletesen. Egyesek rémülettel, mások tárt karokkal fogadják, etetik, simogatják, szelídítik a vágott szemű ravaszdit – hiszen annyira cuki, tényleg eljött Vuk. A „rókavédelem” jelentős tömegek mindennapi programjává vált, ezrek és ezrek olvadoznak, háborognak vagy osztják egymást állatvédelemre hivatkozva.

A cikk tartalmából Cikkünkből többek között kiderül még, hogy az állatvédelem háromlábú szék;

aki állatot bánt, könnyebben fordulhat ember ellen is;

teljes sötétség, hogy ivartalanítás helyett fizikailag „segítsünk” a kanos kutyán;

egy mentett vadállat két perc alatt lebonthatja az ember karját;

a róka a ragadozók svájci bicskája;

ki az a Jóskapista, és miért „félig macska” a vörös róka;

