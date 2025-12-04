70 millió éves dinoszaurusz-lábnyomokat találtak egy ősi sziklatömbön

A bolíviai Torotoro Nemzeti Parkban egy ősi sziklatömbre bukkantak, ami a valaha feljegyzett legnagyobb dinoszaurusznyom-lelőhelyként vált ismertté. A kutatók szerint Carreras Pampa a világ egyik legfontosabb dinoszaurusz-nyomlelőhelye, ahol a legtöbb theropoda-nyomot, a legtöbb úszásnyomot, valamint a dinoszauruszok viselkedését feltáró konzervációs típusokat jegyeztek fel, írja a Science Alert.

Az Andok keleti oldalán feltárt lelőhelyen a paleontológusok katalogizálták a nyomkövetési helyszínt, és közel 18 ezer egyedi dinoszaurusz-nyomot számláltak, amelyeket futó, sétáló, és úszó állatok hagytak maguk után körülbelül 70 millió évvel ezelőtt – a dinoszauruszok utolsó korszakában, a tömeges kihalásuk előtt.

A lelőhely rekordot jelentő, 16 600 háromujjú lábnyomot tartalmaz 1321 nyomvonalon és 289 magányos lábnyomot, valamint 1378 úszásnyomot 280 nyomvonalon. Mindegyik a theropodákhoz csoportba tartozik, amely magában foglalja az összes ismert húsevő dinoszauruszt, valamint a modern madarak elődjeit.

A lábnyomok mérete több mint 30 centimétertől az apró, 10 centiméternél rövidebbekig terjed. Két fő irányban helyezkednek el, ami arra utal, hogy a dinoszauruszok oda-vissza sétálhattak a területen.

A PLOS One folyóiratban megjelent kutatás szerint az ősi sziklatömb, amelyben a nyomok megmaradtak, számos kivételes tulajdonsággal rendelkezett, amelyek fokozták a tartósítási képességét. Elsősorban ovális kalcium-karbonát szemcsékből – egymásba ágyazott ostracoda-héjakból és ooidokból – állt; a fennmaradó mintegy 35 százalékot finomszemcsés szilikátok tették ki.

Ez egy olyan felületet hozott létre, amely nedvesen, de nem víz alatt, elég puha volt ahhoz, hogy mély bemélyedések keletkezzenek rajta, ha rálépnek, de elég szilárd volt ahhoz, hogy ezt a bemélyedést elég sokáig megtartsa ahhoz, hogy a fosszilizációs folyamatok beinduljanak.