Ezek a kutyafajták a leginkább farkasok

A legtöbb kutyában máig jelentős mennyiségű farkas-DNS található – derítette ki egy nagyszabású új tanulmány, amely több száz kutyafajtát vizsgált meg. A különböző fajtákban ugyanakkor eltérő arányban van jelen a farkasok örökítőanyaga, ami befolyásolhatja megjelenésüket és személyiségüket is. Mutatjuk, melyik kutyafajták a leginkább és legkevésbé farkasszerűek.

A szakértők szerint a kutyák és a farkasok mintegy 20 ezer éve válhattak külön, ám a házi kedvenceinkben fennmaradt farkas-DNS nem ekkorról maradt fenn. Sokkal valószínűbb, hogy a két állat közötti keveredés révén jutott a kutyákba, ami legfeljebb néhány ezer éve történhetett – foglalta össze a Live Science.

A kutatók úgy találták, hogy legalább 264 mai kutyafajta rendelkezik bizonyos mennyiségű farkas-DNS-sel. Legnagyobb arányban a csehszlovák farkaskutyák és a saarloosi farkaskutyák genomjában voltak felfedezhetők farkas felmenők, ami nem csoda, hiszen ezeket a fajtákat a 20. században úgy tenyésztették ki, hogy szándékosan pároztattak kutyákat farkasokkal. Ezen kutyák származása 40 százalékos arányban vezethető vissza farkasokra, ez messze felülmúlja a kutyákra jellemző átlagot, ami 0–5 százalék.

Általánosságban elmondható, hogy a nagyobb testű kutyákban – mint a szánhúzó fajták, vadászkutyák és házőrzők – több farkas-DNS-t találtak, ám voltak meglepő kivételek. A bullmasztiffok és bernáthegyiek például termetes kutyák, mégsem találtak bennük kimutatható mennyiségű farkas-DNS-t, az apró csivavákban viszont igen, 0,2 százalék genetikai azonosságot mutattak a farkasokkal.

Az eredmények azért is érdekesek, mert a tudomány sokáig úgy tartotta, hogy ha jelentős mennyiségű farkas-DNS lenne jelen egy kutyában, elveszítené szelíd, szófogadó természetét, most azonban úgy néz ki, hogy ez nem igaz. A tanulmány arra mutat, hogy tetemes mennyiségű farkas-DNS mellett is hűséges társak tudnak maradni.

