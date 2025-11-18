Egyre több állatot érintenek emberi betegségek

Egyre több házi- és vadon élő állatnál, így macskáknál, kutyáknál, szarvasmarháknál és a tengeri élőlényeknél jelentkeznek gyógyíthatatlan és nem fertőző betegségek – írta a ScienceDaily.

A genetika, a rossz táplálkozás, a stresszes környezet ugyanúgy meghatározzák egészségi állapotukat, mint az embereknél, illetve hatással van rájuk a klímaválság és az élőhelyeik szennyezettsége is.

Egy új kutatásban bizonyítékokon alapuló kockázatértékelési modell segítségével megvizsgálták, hogy a betegség kialakulását növelő tényezők hogyan metszik egymást.

A tanulmány szerint

Az ember okozta ökológiai károk, a városok terjeszkedése és a klímaváltozás tovább súlyosbítják a helyzetet. A melegedő óceánok és a korallzátonyok pusztulása növeli a teknősöknél és halaknál a rák kockázatát, míg a városi hőhullámok és a rossz minőségű levegő az állatok esetében elhízáshoz, cukorbetegséghez és immunrendszeri zavarokhoz járul hozzá. A légszennyezés pedig befolyásolja a madarak és emlősök endokrin – hormonszabályozó – rendszerét.

A kutatás a jövőben elősegítheti az élővilág együttesének összehangoltabb elemzését és a nem fertőző betegségek korai jeleinek azonosítását is. A vizsgálat nem kizárólag az állatorvosi szférát segíti, hanem a közegészség számára is értékes lehet, mivel az embereknél és az állatoknál hasonló krónikusbetegség-növekedés tapasztalható.