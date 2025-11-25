Ezt tegye, ha penész jelent meg az otthonában télen

A fűtési szezon beindulásával a meleg levegőben megnő a nedvesség, főleg az olyan helyiségekben, ahol gyakran főzünk, zuhanyzunk vagy szárítunk ruhát. Ez a pára kondenzálódhat a hűvösebb falakon, és hosszú távon penészes foltokhoz vezethet, írja a kemma.

Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk lépni ez ellen, érdemes tisztában lennünk a megjelenés okaival. Rendszerint akkor fordul elő, amikor a lakáson belüli meleg, párás levegő hideg felületre – mondjuk egy ablakra vagy a külső fal közelében lévő belső felületre – ér, lecsapódik, és gyakorlatilag vizet hagy maga után. Ha ez a víz nem tud kiszáradni, akkor a falak nedvességet tárolnak, ami kedvez a penésznek. Ezért az alábbi lépéseket érdemes elvégezni:

szellőztessünk rendszeresen: főzés után használjuk a páraelszívót, zuhanyzás után pedig nyissunk ablakot egy rövid időre, még ha ez alatt be is jön egy kis hideg.

Használjunk páramentesítőt olyan helyeken, ahol folyamatosan magas a páraszint, például a fürdőszobában vagy ott, ahol teregetni szoktunk.

Egy szárítógép beszerzése szintén sokat segíthet a penészmentesítésben, ugyanis a beltéri teregetés nagyon kedvez a penész kialakulásának.

Továbbá az is hasznos, ha alacsony, de stabil hőmérsékleten tartjuk a lakás hőmérsékletét és a nehéz bútorokat arrébb mozgatjuk a falaktól.

A penésztelenítő szerek érintett területekre való spriccelésén, majd letörlésén túl egyre többen alkalmazzák az úgynevezett ózonos technológiát is, amelynek előnye, hogy nemcsak a látható penészt számolja fel, hanem a levegőben szálló, mikroszkopikus penészspórákat is.