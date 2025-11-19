Ismeretlen baktériumot fedeztek fel magyar kutatók

Eddig ismeretlen baktériumfajt azonosítottak magyar kutatók, amely képes lebontani a levegőben található szén-monoxidot. A felfedezést a brit Warwicki Egyetem, az ELTE és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) munkatársai közösen tették – derül ki utóbbi intézmény közleményéből. Amint a szakértők nemrég megjelent tanulmányában olvasható, az új faj a Foliimonas ilicis nevet kapta és a közönséges magyal (Ilex aquifolium) nevű örökzöld növény leveleiről izolálták.

4 fotó

A felfedezés jelentősége abban áll, hogy a szén-monoxid-oxidáló baktériumokat eddig túlnyomórészt a talajból ismerték. Városi környezetben azonban, ahol a szén-monoxid legnagyobb része keletkezik, a talajfelszínek döntő többsége burkolt, a lombfelületek viszont kiterjedt, levegővel érintkező élőhelyet biztosítanak, ezért a növények levelein élő mikroorganizmusok potenciálisan fontos szerepet tölthetnek be a városi levegő kémiai folyamataiban.

A kutatói úgy gondolják, hogy a Foliimonas ilicis felfedezése új megvilágításba helyezi a városi növényzet ökológiai szerepét. A filloszféra – vagyis a levelek felszínén élő mikrobiális közösség – vizsgálata hozzájárulhat annak megértéséhez, hogy a növényekkel együtt élő mikroorganizmusok milyen mértékben vesznek részt a légszennyező gázok természetes átalakításában.

A szakértők egyúttal hangsúlyozzák, hogy a városi zöldinfrastruktúra és a mikrobiális biodiverzitás kapcsolata kulcsszerepet játszhat a levegőminőség megőrzésében.

