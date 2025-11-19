Több száz dinoszauruszcsontot találtak Erdélyben

Kivételesen gazdag dinoszaurusz-lelőhelyet fedeztek fel az erdélyi Hátszegi-medencében magyar és román kutatók – derül ki az ELTE közleményéből. A helyszínen négyzetméterenként több mint száz gerincesmaradványt találtak, a nagy méretű dinoszauruszcsontok szinte egymáson feküdtek, ami példa nélküli koncentrációt jelent a medencében.

5 fotó

A magyar és román paleontológusokból álló kutatócsoport már több mint öt éve folytat ásatásokat a dinoszaurusz-maradványairól híres Hátszegi-medence nyugati felében. Amint idén novemberben megjelent tanulmányukból kiderül, munkájuk során több ezer gerinces maradványt magában foglaló leletegyüttest azonosítottak, amely kétéltűek, teknősök, krokodilok, dinoszauruszok, repülő hüllők és emlősök csontjait is tartalmazza.

2019-ben, az első terepbejárásunk alkalmával szinte azonnal rátaláltunk a lelőhelyre. Ez a felfedezés emlékezetes pillanat maradt számunkra: már az első percekben feltűntek a patakmeder szürke, agyagos rétegeiben csillogó, nagyméretű, fekete dinoszauruszcsontok, amelyek kivételes megtartásukról tanúskodtak. Ettől a pillanattól kezdve teljes erőbedobással vetettük bele magunkat a munkába, és a több éven át folytatott ásatások során rendkívül gazdag gerinces leletanyagot gyűjtöttünk össze

– idézte fel a munka kezdetét Botfalvai Gábor, az ELTE Őslénytani Tanszék adjunktusa, a kutatócsoport vezetője.

A lelőhelyről nemcsak különálló csontok, hanem részleges dinoszaurusz-csontvázak is előkerültek. Ezek két különböző növényevő fajt képviselnek. Az egyik egy Rhabdodontidae családba tartozó, mintegy két méter hosszú, többnyire két lábon járó növényevőt, amely a Hátszegi-medence egyik leggyakoribb dinoszaurusza lehetett. A másik típusú csontváz igazi meglepetést okozott: egy Titanosauria csoportba tartozó sauropoda maradványairól van szó — ilyen jó állapotban megőrződött példányt eddig nem ismertek Erdélyből.

A Hátszegi-medencében idén én elején két addig ismeretlen dinoszauruszfajt is azonosítottak, ezekről itt írtunk bővebben.