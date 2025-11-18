Kivételes őskori figurára bukkantak Izraelben

Egy egészen kivételes, 12 ezer éves szobrocskát találtak Észak-Izraelben – írta a ScienceNews. A tárgy az egyik legősibb művészeti alkotás lehet az emberiség történetében.

Az apró lelet egy guggoló ludat ábrázol, amely a szárnyaival hátulról átölel egy nőt. Laurent Davin, a Jeruzsálemi Héber Egyetem régésze szerint ez a legkorábbi figura, amely egy ember és egy állat érintkezését ábrázolja.

A szobrocskát három darabban találták meg egy kőalakzatnál a Nahal Ein Gev II. régészeti lelőhelyen, ahol 15 000 – 11 500 évvel ezelőtt egy, a Natúf-kultúrához tartozó település helyezkedett el. Az eddigi kutatások alapján ezen társadalom alkotta az egyik első emberi csoportot, amelyik letelepedve, közösségekben élt.

Tagjai számos állatra vadásztak, köztük libákra is, valamint gabonaféléket gyűjtöttek, letelepedett életmódjuk ellenére mégsem termesztettek növényeket. A régészek eddig úgy vélték, hogy szimbolikus jelentéssel bíró tárgyakat először a földművelő falvakban készítettek az emberek.

Davin csapata azt feltételezi, hogy a lelet egy képzeletbeli vagy mitikus párzást jelenít meg a lúd és a nő között.

A hitrendszer, miszerint spirituális kapcsolat áll fenn az állatok és az emberek között, 9000 évvel ezelőtt több gazdálkodó és vadászó közösségnél is jelen volt.

Az újonnan talált szobrocska azt bizonyítja, hogy ez a jelenség jóval előbb megjelent, mint gondolták. Davin azt feltételezi – mivel korábban egy sámán sírjára bukkantak a lelőhely közelében –, hogy egy sámán vagy egy rituális személy használhatta a tárgyat látomások előidézéséhez.

Ugyanakkor korábbról is találhatunk hasonló leleteket: a legősibb állat-ember ábrázolás 44 ezer évvel ezelőttről származik, amely egy vadászati jelenetet ábrázol egy indonéziai barlangban. Davin megjegyzi, hogy ez az agyagból készült figura viszont a mitológiai művészet és történetmesélés új dimenzióját nyitja meg a régészek számára.