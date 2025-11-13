A szakértőknél is pontosabban felismeri az MI a testünkben az idegen anyagokat

A mesterséges intelligencia képes felismerni a légutakban rekedt rejtett tárgyakat – írta meg a Healthcare in Europa. A Southampton Egyetem kutatói kifejlesztetek egy olyan MI eszközt, amely a tapasztalt radiológusoknál is hatékonyabban felismeri a CT-felvételeken nehezen észrevehető tárgyakat.

Az ún. Idegen test aspiráció (FBA) során a véletlenül belélegzett tárgyak köhögést, fulladást, légzési nehézségeket okozhatnak.

Az ilyen eseteknél az edzett medikusoknak is nehezére esik felfedeznie például a rák héjat, a növényi eredetű, vagy a röntgensugárzást áteresztő – vagyis a röntgen felvételeken szinte láthatatlan – anyagokat. A helyzetet súlyosbítja, hogy felnőtteknél az esetek 75 százalékában sugáráteresztő idegen testekről van szó. Az elmulasztott vagy késleltetett diagnózis akár ismétlődő tüdő- vagy légúti fertőzésekhez vagy fulladásos halálhoz is vezethet.

A modellt kínai kórházakkal együttműködve három független, több mint 400 betegből álló csoporton tesztelték és képezték ki. A gép teljesítményét három 10 évet meghaladó klinikai tapasztalattal rendelkező radiológussal hasonlították össze. A feladatban 70 CT felvételből kellett megállapítaniuk melyiken észlelhető idegen tárgy elakadása.

Az MI eszköz 77 százalék pontosságot ért el, míg a radiológusok az FBA esetek 36 százalékát azonosították.

“Az eredmények bizonyítják az MI valós potenciálját az orvostudományban, különösen olyan betegségek esetében, amelyeket a tradicionális képalkotással nehéz diagnosztizálni” – mondta Dr. Yihua Wang, a tanulmány vezető szerzője.