Így halt meg Szent-Györgyi Albert

Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar orvos és biokémikus 39 éve, 1986. október 22-én hunyt el. Nevét legtöbben a C-vitamin felfedezésével azonosítják, pedig a kutató munkájához sok egyéb érdem is fűződik.

Amint a Rubicon írja, Szent-Györgyi Albert 1893. szeptember 16-án Budapesten, nemesi családba született. Az első világháború idején a Budapesti Tudományegyetem Orvostudományi Karán tanult, amikor a besorozták. Mivel háborúellenes nézeteket vallott, megsebesítette saját magát, hogy elhagyhassa a harcteret, így 1917-ben meg tudta szerezni orvosi diplomáját.

Ez után Európa több nagyvárosában is dolgozott, sőt ösztöndíjjal az Egyesült Államokba is eljutott. A tengerentúlról Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter hívására tért haza Magyarországra, Szegeden telepedett le, ahol professzori címet és saját laboratóriumot kapott. Itt sikerült izolálnia a C-vitamint, amelyet ő akkor hexauronsav, később pedig aszkorbinsav névre keresztelt.

Felfedezéséért 1937-ben kapta meg a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat, ezzel ő lett az első és máig egyetlen magyar, aki hazánkban végzett tudományos tevékenységével érdemelte ki az elismerést.

Ezt követően az izomszövetek mozgásának kémiai okait kezdte vizsgálni, valamint sikeresen izolálta a gyakran P-vitaminként is emlegetett rutint.

A laboratóriumon kívül igencsak kalandvágyó ember volt, 1934 során például motorkerékpárjával körutazást tett Európában, a második világháború alatt pedig – meggyőződéses antifasisztaként – egy kémregénybe illő titkos akcióban vett részt. Mivel a Nobel-díjas professzor kiváló kapcsolatokkal rendelkezett az angolszász világban, a magyar kiugrás lehetőségeit kereső Kállay Miklós miniszterelnök egyszer Isztambulba küldte, ahol a tudós tárgyalt is a szövetséges diplomatákkal.

A német titkosszolgálat azonban tudomást szerzett a küldetésről, és 1944. március 19-e után mindent megtett, hogy kézre kerítse a Nobel-díjas kutatót, ezért Szent-Györgyit később a svéd követségen keresztül csempészték át a szovjetek által már elfoglalt területekre. Az országot 1947-ben hagyta el a kommunista hatalomátvétel közepette.

Az Egyesült Államokban, a Boston közelében található Woods Hole-ban telepedett le, ahol folytatta kutatásait, és mellette békepárti tevékenységet folytatott. Idős korára sem veszítette el szellemi frissességét, élete végéig dolgozott, 93 évesen, 1986. október 22-én hunyt el veseelégtelenség következtében.

