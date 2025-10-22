Mutatjuk, milyen idő lesz a hosszú hétvégén

Az elmúlt napokban nyugatiasra fordult az áramlat térségünkben, kedden egy északnyugatról érkezett kettős front okozott országszerte felhős, helyenként esős időt. A továbbiakban is marad a nyugatias áramlás, szerdán azonban átmenetileg felszakadozik a felhőzet, hazánk nagy részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Eső, zápor elvétve fordulhat elő, miközben a legmelegebb órákban 15-21 fokot mérhetünk.

Csütörtökön, a délután második felében markáns hidegfront érkezik intenzív záporokkal, zivatarokkal, az éjszaka folyamán főként a nyugati és középső országrészben számíthatunk kiadós csapadékra

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.

A hidegfront hatására a hőmérséklet is csökken, pénteken már csak 12-18 fokos maximumokra számíthatunk, a csapadékzóna viszont elvonul. Keleten fordulhat elő némi eső, nyugatról felszakadozik a felhőzet, és még a nap is kisüt, a nyugati szél azonban erős lesz. Szombaton maradnak a pénteken tapasztalt értékek, miközben

egy ciklon érkezik, elsősorban a déli területeken jöhet össze kiadós eső, majd a vasárnap is felhős idővel telik elszórt esőkkel és 10-17 fokos csúcsokkal.

A csapadékzóna hétfő délutánra hagyja teljesen maga mögött hazánkat, a jövő héten pedig jelen állás szerint szárazabb, de hűvösebb időt ígér 10-15 fokos maximumokkal.