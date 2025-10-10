Virágba borult a világ egyik legszárazabb sivataga

Ugyan az Atacama a bolygó egyik legszárazabb nem sarkvidéki sivataga, időnként ez a kopár táj is lélegzetelállító színekbe borul. A szupervirágzásnak nevezett jelenség éppen mostanában éri el csúcspontját – írja az IFLScience.

8 fotó

A gyönyörű virágszőnyegért az ideális hőmérséklet, napfénymennyiség és csapadék ritka kombinációja felelős. A szükséges esőzések általában az El Niño-Déli Oszcilláció (ENSO) nevű természetes éghajlati ciklushoz kötődnek.

Az Atacamában az átlagos éves csapadékmennyiség mindössze 2 milliméter, ritka esetekben havazás is megfigyelhető a térségben. Néhány magasabban fekvő régióban idén júliusban és augusztusban akár 60 milliméter is eshetett, a Llanos de Challe Nemzeti Parkban emiatt most látványos virágzás kezdődött.

Ana María Mujica, a Chilei Pápai Katolikus Egyetem munkatársa szerint a jelenség egybeesik az El Niño áramlataival, ezen periódusokban a hőmérséklet magasabb, ami több párolgást és ily módon több csapadékot eredményez.

Az elmúlt 40 évben körülbelül tizenöt ilyen esemény történt

– tette hozzá.

A szupervirágzáshoz szükséges környezeti feltételek egyszerre való teljesülése meglehetősen ritka, az Atacama területén általában csak 5–7 évente fordul elő, jellemzően szeptember és november, vagyis a chilei tavasz során. A viszonylagos rendszeresség mostanában felborulni látszik: legutóbb 2015-ben, 2017-ben, majd 2022-ben következett be hasonló, utóbbi érdekes módon épp a La Niña alatt. Kisebb virágzások ezen nagyobb események között is előfordulhatnak, tavaly például júliusban, vagyis a chilei tél kellős közepén történt ilyen.

A mostani szupervirágzás november elejéig, azaz nyárig maradhat megfigyelhető, néhány szívósabb faj viszont akár januárig is kitarthat. Mivel a sivatag ilyenkor páratlan szépségű, az esemény jellemzően rengeteg turistát vonz a régióba.