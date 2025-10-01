medvebarna medveóriásmedvemedvék
Féltonnás óriásmedvét díjaztak Alaszkában

National Parks Service / T Carmack
2025. 10. 01. 15:16
National Parks Service / T Carmack

Az 540 kilogrammos Chunk nevű óriási barnamedve nyerte meg az alaszkai Kövér Medve Héten megrendezett versenyt – írja az MTI a rendezvény közleménye alapján. A versenyt minden évben szeptember végén – november elején tartják, a medvék ugyanis ilyenkor rengeteget esznek, hogy felkészüljenek a téli hibernációra.

Idén 12 medvét lehetett megfigyelni az alaszkai Katmai Nemzeti Parkban telepített webkamerák segítségével, amelyek közül online szavazással választották ki a győztest. Idén mintegy 1,5 millió néző kísérte figyelemmel, ahogy a medvék rekordmennyiségű őszi lazacot halásztak ki a Brooks-folyóból, amely Anchorage-től mintegy 483 kilométerre található.

Chunk a korábbi években is szerepelt már a döntősök között, de most először lett ő a bajnok.

Törött állkapcsa ellenére Chunk továbbra is a Brooks-folyó környékének egyik legnagyobb, legádázabb medvéje

– mondta el a győztesről Mike Fitz természettudós, hozzátéve, hogy Chunk feltehetően egy másik medvével viaskodva szerezte a sérülést.

A versenyben lévő medvék súlyát LIDAR radartechnológia segítségével becsülték meg, mivel közvetlen megmérésük túl kockázatos lett volna.

