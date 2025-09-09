Van, ahol félhavi csapadék hullhat le szerdán

A keleti országrészre felhőszakadás, pár megye kivételével pedig az egész országra zivatarok miatt adott ki kedden első fokú figyelmeztetést a Magyar Meteorológiai Szolgáltató. Alig távozik térségünkből a záporokat, zivatarokat okozó magassági hidegörvény, az Időkép szerint szerdán máris egy peremciklon érkezik, ami újabb csapadékot hoz.

Az előrejelzés szerint kedd éjjel az északkeleti tájak kivételével több helyen lehet zápor, zivatar, majd reggeltől átmeneti szünet következik. A délelőtti naposabb órák után újabb erős felhősödés jöhet, miközben a délkeleti szél is feltámad. Kora délutántól egyre többfelé várható intenzív eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak.

Estére a keleti tájakat is eléri a csapadék, nyugaton félhavi csapadék hullhat le.

Kiadós mennyiség szerda estig főként a Dunántúlon várható, nyugaton területi átlagban 20-30 milliméter eső eshet.

Csütörtökön még főként nyugaton, délnyugaton, illetve az ország keleti, délkeleti harmadán készülhetünk csapadékra eső, záporok, zivatarok formájában. Estére a Tiszántúlra kerül át a súlypont, délután a Dunántúlon már a napsütésé lesz a főszerep. A szél többfelé élénk, keleten és zivatarok környezetében erős lehet. Péntekre viszont már szárazabb idő jön, és csak helyenként várható zápor.