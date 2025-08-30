Eltűnt egy tó a Balaton mellől

Sok éve már, hogy a Balatonalmádi melletti Káptalanfüred domboldali tavában hol van, hol pedig nincs víz. Mostanra azonban az egész már csak egy száraz gödör, némi növényzettel, és csak pár négyzetméternyi sár emlékeztet arra, hogy itt volt egykor a Köcsi-tó – írja az Infostart.

A Balaton Televízió felvételein is látszik, ez a tó már csak a térképeken az.

A tó létesítésére az elhagyott vöröshomokkő-bánya és az egykori agyagbánya helyén kialakult bányató tájrendezése kapcsán került sor. A tavat sokáig táplálta a csapadék és a környék vízmozgásai, de mivel igen sekély, érzékenyen reagál arra, hogy van-e víz kívülről vagy nincs.