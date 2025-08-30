balatonkiszáradáseltűnés
Tudomány

Eltűnt egy tó a Balaton mellől

Balaton Televízió / Facebook
24.hu
2025. 08. 30. 12:00
Balaton Televízió / Facebook

Sok éve már, hogy a Balatonalmádi melletti Káptalanfüred domboldali tavában hol van, hol pedig nincs víz. Mostanra azonban az egész már csak egy száraz gödör, némi növényzettel, és csak pár négyzetméternyi sár emlékeztet arra, hogy itt volt egykor a Köcsi-tó – írja az Infostart.

A Balaton Televízió felvételein is látszik, ez a tó már csak a térképeken az.

A tó létesítésére az elhagyott vöröshomokkő-bánya és az egykori agyagbánya helyén kialakult bányató tájrendezése kapcsán került sor. A tavat sokáig táplálta a csapadék és a környék vízmozgásai, de mivel igen sekély, érzékenyen reagál arra, hogy van-e víz kívülről vagy nincs.

Kapcsolódó
Újabb árvaszúnyog-invázió jöhet a Balatonnál
A szúnyoghelyzet komoly gazdasági károkat is hozott a Balatonon idén nyáron.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Donald Trump kedvenc lapja készített videót a hatvanpusztai birtokról
Meddig tart az idei nyár?
Az űrhajós bejelentette: pukizott egyet
„Jó okból” engedte a párjának, hogy lefeküdjön a legjobb barátnőjével
Károgás vagy szárnyalás: milyen volt valójában az idei szezon a Balatonon?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik