Mutatjuk, milyen idő vár ránk a hétvégén

A hét utolsó munkanapján azt tapasztalhatjuk, hogy nyugat felől egyre többfelé csökken, felszakadozik a felhőzet, miközben keleten még sokfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarokra. A szeles időben északkeleten helyenként 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet, míg az ország nagy részén 20-26 fokra készülhetünk – írja az Időkép.

A hullámzó frontrendszernek búcsút intve gyorsan megnyugszik az időjárás. Szombaton már sehol sem lesz szükség az esernyőkre, napos-gomolyfelhős idő lesz. Ezzel szemben az északnyugati szél továbbra is fújni fog, és akár erős lökések is előfordulhatnak. Friss lesz a hajnal, az északi, északkeleti völgyekben 10 fok alá is kúszhatnak a hőmérők, míg másutt 10-16 fok lesz a leghidegebb órákban. Délután kellemes, 21-26 fokos melegre lehet számítani.

Vasárnap is velünk maradnak a gomolyfelhők, de zápor-zivatar leginkább csak északkeleten és délen, délnyugaton alakulhat ki.

Az élénk, helyenként erős északnyugati szélben 19-25 fokra van kilátás – tehát kimondottan kellemes lesz az idő, ha nagyobb sétát, kirándulást tervezünk. Hajnalban azonban elég hideg lesz, északkeleten akár 5 fokig is hűlhet a levegő, de az ország nagy részén 9-14 fok várható.

A leghidegebb éjszaka minden bizonnyal hétfőre virradóra lesz, ekkor nyugaton 10-13 fok várható, míg keleten mindenütt 10 fok alá megy a hőmérséklet. A hidegre hajlamos északi, északkeleti részeken akár 3-5 fok közötti értékek is előfordulhatnak majd.