Minden tünet arra utalt, hogy terhes, végül ritka rákkal diagnosztizálták

Nagyon furcsa esetről számoltak be indiai szakemberek az Oncoscience tudományos szaklapban. Az esettanulmány szerint a 36 éves nő ugyanis bár a terhesség minden tünetét produkálta, és még a tesztje is pozitív lett, kiderült, hogy nem várandós, hanem egy rendkívül ritka petefészekrákban szenved – írja a Gizmodo.

Az első vizsgálatok részeként terhességi tesztet végeztek, amely pozitívnak bizonyult. Az ultrahangos vizsgálatot végző orvosok szerint úgy tűnt, hogy a nő egy 20 hetes magzatot hordoz, ám arra gyanakodtak, hogy méhen kívüli terhességről lehet szó. A nő azonban, mint kiderült, egyáltalán nem is volt várandós.

A részletesebb képalkotó vizsgálatok rámutattak, hogy a jobb petefészkében egy méretes daganat alakult ki, ami valószínűleg egy choriocarcinoma.

Ez egy olyan daganattípus, amely a terhesség során a méhlepényt felépítő sejtekből alakul ki, és rendkívül veszélyes, mivel gyorsan növekszik, és képes áttéteket is képezni. Az orvosok egy műtéttel sikeresen eltávolították a rákos elváltozást, de ezzel együtt a méhét és a petefészkét is ki kellett operálni, ahogyan a környező nyirokcsomókat is, megelőzve a további komplikációkat.

A choriocarcinoma jellemzően terhességhez köthető, a nő esetében azonban semmiféle terhességről nem volt szó, a betegség egy rendkívül ritka változatát hordozta. Az elváltozást szerencsére időben sikerült felfedezni. A műtét után az indiai hölgy kemoterápiás kezelést kapott, mostanra pedig úgy tűnik, sikerült legyőzni a betegséget. A jövőben azonban rendszeresen vissza kell majd járnia kontrollvizsgálatokra.