Bronzkori sírt fedezett fel egy hétéves fiú kirándulás közben

Kirándulás közben fedezte fel egy bronzkori sír helyszínét egy hétéves fiú Angliában. A kis Arthur azt hitte, egy cápafogat talált a tengerparton, azonban kiderült, hogy egy több mint 4000 éve élt ember fogát tartotta a kezében – számolt be róla a BBC.

A területre később régészek érkeztek ásatásokat végezni, akik koponya- és állkapocscsontokat, valamint további fogakat is találtak. A szakértők szerint a sírhely mintegy 4450 éve lehet, és legalább egy, de akár több embert is eltemethettek bele.

A lelőhely meglehetősen rossz állapotban maradt fenn, a kisfiú felfedezése nélkül hamarosan feledésbe is merült volna.

A feltárt emberi maradványokat hamarosan beható vizsgálatoknak vetik alá, hogy a lehető legtöbbet megtudják az elhunytról.

