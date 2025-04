Fejlettebbek lehettek az ázsiai emberősök, mint korábban hittük

A neandervölgyiekéhez hasonló, mintegy 50–60 ezer éves kőeszközöket találtak Kínában. A felfedezés kifejezetten meglepő, eddig ugyanis úgy tudtuk, hogy Kelet-Ázsiában a középső kőkorszakban nem léteztek ennyire fejlett eszközök.

Amint az Independent írja, a középső kőkorszak (300–30 ezer évvel ezelőtt) Európában és Afrikában az emberi evolúció szempontjából a dinamikus fejlődés korszakaként ismert. Többek között ekkor jelent meg a mai emberek faja, a Homo sapiens Afrikában, az Európában élő neandervölgyi emberek (Homo neanderthalensis) körében pedig nagy technológiai előrelépés történt. Ázsiában élő emberősök körében viszont egészen mostanáig nem volt tudomásunk ehhez hasonló fejlődésről.

A most megtalált leletek viszont arra mutatnak, hogy a kelet-ázsiai emberősök is képesek lehettek az európaihoz hasonló fejlett kőeszközök készítésére. Ezeket a tárgyakat feltehetőleg arra használták, hogy lefejtsék vele a húst és bőrt az állati csontokról, esetleg fa kaparásához és vágásához is alkalmazhatták. A rajtuk található karcolások, kopásnyomok arról árulkodnak, hogy a szerszámokat rendszeresen használták és olykor újra is élesítették.

A szakértők szerint ugyanakkor az is elképzelhető, hogy az eszközök nem Ázsiában készültek, hanem valamilyen úton Európából jutottak oda. Eddig azonban senki nem talált arra utaló jelt, hogy éltek volna neandervölgyiek Kelet-Ázsiában. Emellett az is lehetséges, hogy a tárgyak egy eddig teljesen ismeretlen emberfajhoz tartoztak. Ám, hogy valójában milyen úton kerültek Kínába ezek az európai típusú leletek, csak akkor tudnánk biztosan megmondani, ha lelőhelyükön emberi maradványokra is bukkannának a kutatók.