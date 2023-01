Ez a diéta akár még a rákos betegeknek is segíthet

Rengeteg fogyási praktikáról lehet hallani napjainkban, azonban egy friss kutatás szerint a fasting-diéta nemcsak a fogyás, de akár a daganatok kialakulásának kockázatának csökkentésére is alkalmas lehet – írja az IFLScience.

A Mainzi Egyetem kutatóinak vizsgálata a 16:8-as arányú diétára fókuszált, melynek részeként a nap kétharmadában semmilyen ételt nem fogyaszthat az ember, a maradék nyolc órában viszont bármennyit. A három hónapos tesztidőszak alatt mind a 30 részvevő kérdőívet töltött ki, melyben értékelték a fáradékonyságukat, és biomarker-vizsgálatok céljából vért is vettek tőlük.

Ezekből kiderült, hogy egy átlagos résztvevő életminősége szinte minden mutató tekintetében 20 százalékkal javult.

Ezen kategóriákba tartozik példaképp a fizikai és a mentális egészség is. Az észlelhető javulás egyeseknél már két hét után bekövetkezett, viszont voltak olyanok is, akiknek ezen idő duplájára volt szüksége. A mentális fáradtság viszonylatában már körülbelül 40 százalékos csökkenésről számoltak be a résztvevők három hónap elteltével, teszi hozzá a hvg.

Ami ennél is jobban felkeltette a kutatók figyelmét, az az hogy az IGF-1 hormon is jelentősen csökkent a szervezetben a diéta hatására, amely hormon kulcsszerepet játszik a daganatok növekedésében. Természetesen egy ilyen szűk minta alapján nem lehet azt állítani, hogy a diéta végez a daganatokkal, azonban további vizsgálatok igazolhatják, hogy ez a böjt akár rákos betegek gyógyulását is segítheti. Ennek kiderítése érdekében a vizsgálatok folytatódnak.