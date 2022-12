Kihívások és új technológiák a szennyvíztisztításban

Meglepő lehet, de még a vécének is van világnapja, amelyet november 19-én tartanak meg: a kezdeményezéssel az ENSZ a higiéniai krízisre próbálja felhívni az emberek figyelmét. Bár hazánkban a probléma nincs szem előtt, sok régióban súlyos kihívásokkal küzd a szennyvíz-gazdálkodás.

Magyarországon meglehetősen szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a szennyvíz feldolgozása nem jelent problémát, az ország 98 százaléka csatornázott. Éppen ezért talán bele sem gondolunk, hogy a szennyvíztisztításra mekkora szükség van, hogy a feladat elvégzésén országszerte, a nap 24 órájában szakemberek százai dolgoznak.

Természetes vizeinknek van ugyan öntisztító képessége, a kezeletlen szennyvíz beengedése azonban felboríthatja egyensúlyukat: az eutrofizáció révén a rekreációs érték csökken, az oxigénszint mérséklődése pedig az adott vízben jelen lévő élőlényeket veszélyezteti. Arról nem is beszélve, hogy egyes térségekben, így a fejlődő országokban, az infrastrukturális problémák következtében a lakosság tisztítatlan szennyvíznek lehet kitéve, ami jelentősen növeli a fertőzéskockázatot.

Mivel úgy tűnik, hogy a jövőben egyre gyakoribbá válnak az aszályos időszakok, nem árt felkészülni, az alkalmazkodás pedig a szennyvíz-gazdálkodást is érinti. Egyre több területen, így Magyarországon is elindultak azon törekvések, melyeknek lényege, hogy az értékes, megtisztított vizet ne bocsássák ki feltétlenül a szabadba, ehelyett tartsák meg későbbi felhasználásra.

Ilyen és ehhez hasonló témakörökről beszélt a 24.hu Zöldövezet című podcastjében Vánkos Zsombor, a Xylem Water Solutions Kft. alkalmazástechnikai mérnöke. A cég fő küldetése vezető víztechnológiai vállalatként a különböző vízügyek megoldása a tiszta víz felhasználásától a szennyvízkezelésen át az energetikai felhasználásig, a legváltozatosabb területeken a mezőgazdaságtól az építőiparon át a szabadidős létesítményekig.

Ehhez innovatív és intelligens technológiákat használnak. A szennyvíztisztításban például komoly segítséget jelenthet az a Xylem által kínált Flygt Concertor típusú szivattyú, amely a dugulások elkerüléséhez járulhat hozzá. A berendezés még a nagyobb, szilárd objektumokat, így egy pelenkát, egy műanyag palackot, sőt akár egy esőkabátot is képes tökéletesen átvinni. A megfelelő működéshez persze alkalmas rendszerre is szükség van.

Miként is néz ki Magyarország szennyvíztisztító-hálózata? Milyen utat jár be a víz a lehúzástól addig a pontig, ahol visszakerülhet a természetbe? Milyen folyamatokon kell átesnie, mielőtt megtisztítottnak tekintik? Milyen szerepet kapnak a mikrobák a szennyvíz kezelésében, és mi az, amit szigorúan tilos lehúzni a vécén? Vajon a szennyvíz kutatási célokat is szolgálhat?

A cikk támogatója a Xylem Water Solutions Magyarország Kft., az Ön partnere vízügyekben.