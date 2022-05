A Yale Egyetem díszdoktora lett Karikó Katalin

A Yale Egyetem 321. alkalommal ünnepelte diplomásait, a 2022. május 23-i ünnepségen adták át az egyetemi és tiszteletbeli okleveleket is – olvasható a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) közleményében. „Az a 10 személy, akit ma kitüntetünk, példaként szolgál önöknek, végzőseinknek. Ők arra ösztönöznek, hogy önök is törekedjenek a kiválóságra, értékeljék az emberi jellem azon elemeit, mint például a kreativitás, a kíváncsiság, a fegyelem, az integritás és a közszolgálat iránti szenvedély” – mondta Peter Salovey, a Yale elnöke az ünnepségen. A nemzetközi felsőoktatási rangsorok közül több listán is az élbolyba tartozó intézmény a honlapján rövid méltatást közöl az egyetem tiszteletbeli oklevél kitüntetésében részesült személyekről.

Karikó Katalin biokémikusnak a tudomány doktora oklevelet ítélték oda.

A kutató a Szegedi Tudományegyetemen vette át az elismerést.

Az SZTE díszdoktori címét is viselő kutatóprofesszort a Yale Egyetem úgy mutatja be, mint aki az RNS által közvetített mechanizmusokra specializálódott. Társalapítója, illetve 2006 és 2013 között az RNARx vezérigazgatója volt, jelenleg pedig a BioNTech RNA Pharmaceuticals vezető alelnöke.

Munkája a COVID-19 vakcina kifejlesztésének sarokkövét jelenti. Amerikai szabadalmakkal rendelkezik a nem immunogén, nukleoziddal módosított RNS alkalmazásával kapcsolatban, amely technológiát a Pfizer és a Moderna engedélyeztetett a vakcináik fejlesztésére. A világjárvány elleni küzdelemhez való hozzájárulása őt és munkatársát, Drew Weissmant esélyessé teszi a Nobel-díjra. A szakmai körökben elismert Richard Dawkins és Derrick Rossi, akik segítettek a Moderna megalapításában, javasolták, hogy Karikó kapja meg a Nobel-díjat.

A magyar kutató személyes története a kitartásról és az ellenálló képességről a járvány idején széles körben ismertté vált, és sokakat inspirált. Az mRNS-alapú vakcina alkalmazása óta Karikó elismert és keresett személyiséggé vált, aki szerepelt a jelentősebb kiadványokban és a TIME 100 listán. A kutatóról ebben a cikkben írtunk bővebben.

A Yale díszdoktori címét elnyert, a szakterületén kiemelkedő teljesítményt elérő személyek között zenész, újságíró, diplomata, köztisztviselő, történész, jogász, kutatóorvos, biokémikus, immunológus, szociológus is szerepel. A 10 kitüntetett közül ketten is kötődnek Karikó Katalinhoz. Amerikai közös munkahelyükön, a Pennsylvaniai Egyetem laboratóriumaiban Karikó Katalinnal együtt dolgozó Drew Weissmant is díszdoktorává választotta a Yale Egyetem. A Yale posztumusz kitüntetését most kapta meg az 1997-2001 közötti amerikai külügyminiszter, Madeleine Albright, akit 2000-ben választott díszdoktorai közé az SZTE.

Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem alumnája, díszdoktora, kutatóprofesszora a Yale Egyetem díszoklevelével a hatodik rangos felsőoktatási intézmény tiszteletbeli polgára lett.