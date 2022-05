Városi legendák a fejfájás csillapításról

Ön is próbált már ecetet dörgölni, reszelt tormát tenni a homlokára, amikor fájt a feje? Vagy esetleg borsfüvet és sós víz gőzével inhalálni? Városi legendák nyomában járunk.

A Békés megyei Doboz nagyközség népi orvoslásai híresek voltak praktikáiról, babonáiról. Ecettel, borsfűvel gyógyítottak. De nemcsak náluk volt nagy divat a házi fortélyok alkalmazása, hanem például a Gyimesvölgyében lakó csángók számára régen és most is biztos gyógymódot jelentett a gyógynövények használata. A kamillát használták fejfájás ellen és ecetes borogatással enyhítették a migrénjüket.

Fűben, fában orvosság

Álmosdon a régi, orvos és patikaszerek nélküli világban felettébb nagy szerepe volt a különböző népi gyógyászati ismereteknek. Fűben, fában orvosság – tartotta itt is a néphit, s a nemzedékről nemzedékre hagyományozott tapasztalat és gyakorlat mindmáig nagyon gazdag, akárcsak a hozzájuk kapcsolódó babonák. A település lakói szerfelett sokféle növényt alkalmaztak belsőleg, külsőleg, tea, pakolás, kenőcsök formájában a különböző betegségek gyógyítására.

A régi javasasszonyoknál nagy becsben állt a gyöngyvirág. Levelét és virágát alkalmazták fejfájás, szédülés esetén is. Az ibolya májusi friss nedve a fejfájást szüntette, virágából pedig olajat készítettek: „Tegyünk egy olajjal töltött üvegbe ibolyafüvet, ledugaszolva harminc napig a napon érleljük, szűrjük le, és az olajat fejfájás elmulasztására és lázas betegek bedörzsölésére használjuk” – így szól a recept.

A bors-fodormenta teáját nyugtatóként, étvágygerjesztőként, szélhajtóként, fejfájás, epekólika és gyulladások borogatásaként használták. Kankalinból teát főztek, amit kilenc napon keresztül itattak azzal, aki reumával, köszvénnyel, ízületi gyulladással, vagy görcsös fejfájással szenvedett.

Babonák

A romániai Baróton szintén babonásak voltak. A fejfájás ellen például megelőző védekezésként, amikor az új évben a legelső mennydörgést meghallották, vasszerszámmal ütögették a fejüket, hogy ne érje őket fejfájás abban az évben. Valaha feltehetően varázsszavakat, ráolvasást is mondtak, amíg a mennydörgést hallgatták. Ma a fájós fejet vizes, borecetes borogatással kötik körül, vagy reszelt tormát, reszelt pityókát raknak a homlokra, halántékra.

Hittek abban, hogy a kovászt nem szabad kiadni a házból, mert az fogfájást, fejfájást idéz elő.

Az ékszerek ereje

Már neves néprajztudósunk, Kiss Lajos is felhívta figyelmünket a tárgyak „életére”. A nyakék minden bizonnyal egyike a legelső dísztárgynak, amellyel az ember magát felékesítette. A melegebb égtájakon még az öltözéket is megelőzte. Kiss Lajos szerint azért viseltek nagy előszeretettel amulettként bizonyos kő- vagy csontdarabkákat, mert hittek azok gyógyító erejében is.

Ásványok

Az ásványkövek jótékony hatásában a mai napig sokan hisznek. Például az ametisztre azt mondják, hogy általános fájdalomcsillapító hatása van, ezért kiváló migrénes fejfájásra és csökkenti a pszichológiai fájdalmakat is. Kiegyensúlyozottá tesz és oldja a stresszt. Viselőjének nyugalmat és biztonságérzetet sugároz. A türkisznek fájdalomcsillapító, méregtelenítő hatása van és védi az egész szervezetet, míg a jáde segíti az idegrendszer nyugalmát.

Praktikák

Mind tudjuk, hogy a fejfájás okai lehetnek a stressz, az alacsony vérnyomás vagy a vércukor-szint ingadozás, a kiszáradás, a vitaminhiány, a monitor előtt töltött sok óra, a csökkent ösztrogén szint, arcüreg problémák, valamilyen krónikus betegség, sőt akár még a hajviselet is.

Ezért, aki hajlamos a fejfájásra, annak tanácsos tudatosabban élnie a hétköznapjait, hogy amikor bekopogtat a hívatlan vendég, gyorsan elejét vegye a fájdalomnak.

Macskajaj

A dehidratáció okozta fejfájásra és másnaposságra legegyszerűbb csillapító trükk az a sok folyadékbevitel, amiről mindenki hajlamos megfeledkezni. Pedig ahogyan az egész testünk, úgy az agyunk jelentős százaléka is vízből áll. A folyadékveszteség koncentrációzavarokat okoz, a nagyobb vízhiány pedig fejfájást.

Frontérzékenység

A stressz és a legyengült immunrendszer a frontérzékenység alapvető rizikófaktora, a kiegyensúlyozott, egészséges, sportos életmód az egyik leghatékonyabb megelőzési módja a problémáknak. A magas kálium- és magnézium tartalmú ételek csökkenhetik a panaszok erősségét, ilyen például a banán, az alma, burgonya, a szőlő, a kukorica, tofu, a halak és az olajos magvak. Fontos még a B1-, a D- és az E-vitamin pótlása is, ezért ajánlatos búzacsírát, paradicsomot, zabpelyhet, hidegen sajtolt olajokat, tojást, tengeri halakat, zöld növényeket és hüvelyesek fogyasztani.

A számítógép előtti ülés a nyak rendellenes, merev tartásával jár, ami a nyakizmok görcsét idézi elő, tarkótáji, fejtetőtáji fejfájást okozva, ami igen erős is lehet, szédülés, hányinger kísérheti.

Néhány tanács a fejfájás kialakulásának megakadályozásáért:

válasszunk ki egy távoli pontot és nézzük azt lazán;

tekintsünk a szemünkkel minden irányba, anélkül, hogy bármit is mereven néznénk;

masszírozzuk át a homlokunkat, halántékunkat, lehet gyógynövényes krémet használni, vagy izomlazító hatású illóolajokat párologtatni;

körözzünk a fejünkkel.

