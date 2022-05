Ezen is múlhat, mennyi eső esik egy városban

A háromszögletű alaprajzú városokban esik a legkevesebb, a körkörös elrendezésű városokban pedig a legtöbb eső – derül ki az Earth’s Journal folyóiratban megjelent tanulmányból. Az IFL Science beszámolója szerint a szél és az időjárás kölcsönhatásba lép a városi környezet alakjával, amit figyelembe lehet venni a jövő városi tereinek kialakításakor, amelyeket már úgy kellene tervezni, hogy a klímaváltozás hatásaival szemben ellenállóbbak legyenek.

A városokban is tapasztalható árvizek egyre nagyobb aggodalomra adnak okot, mivel az emberi tevékenység által súlyosbított éghajlatváltozás miatt egyre több szélsőséges időjárási eseményt tapasztalunk. A városok különösen ki vannak téve az olyan jelenségeknek, mint a hirtelen áradások, mivel a betondzsungelben jellemzően rossz a vízelvezetés.

A tanulmány azt vizsgálta, hogy egy város alakja befolyásolhatja-e az időjárást. Ez az első ilyen jellegű vizsgálat arra vonatkozóan, hogy a városi csapadék miként tér el a szárazföldi és tengerparti környezetben tapasztaltaktól. A szerzők megvizsgálták a város alakjának hatását, miután észrevették, hogy a legcsapadékosabb városok, mint például például London is, körkörös kialakításúak.

Vizsgáltak körkörös, négyzetes és háromszögletű városokat (például Dallast, New York-ot és Los Angelest), majd a városok alakját összehasonlították időjárási modellek eredményeivel, és számításba vették a légáramlatok szimulációit is. Összehasonlították az eredményeket a városon kívüli területekkel is, mind a szárazföldön, mind a partvonalak mentén. Az eredmények azt mutatták, hogy a város alakjának befolyásoló hatása nagyobb a tengerparti városokban, mivel a városból érkező levegő kölcsönhatásba lép a tengeri szelekkel.

A körkörös kialakítású városokban esett a legtöbb csapadék, 78,6 százalékkal több, mint a háromszögletűekben.

A kutatók megjegyzik, hogy a kutatásuknak voltak korlátai, de fontos dologra világíthatnak rá az eredmények: a klímaváltozás hatásainak csökkentéséből a várostervezésnek is ki kell vennie a részét.