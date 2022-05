Az EU 2025-re függetlenedhet az orosz földgáztól

Európa legnagyobb éghajlatvédelmi civilszervezete a Klíma Akcióhálózat (CAN Europe) „REPower for the people” című új jelentése rámutat arra, hogy az EU 2025-re függetlenedni tud az orosz földgáztól anélkül, hogy máshonnan további gázimportra lenne szüksége – írja a Magyar Természetvédők Szövetsége.

A szervezet által kidolgozott PAC (Paris Compatible Scenario, a Párizsi Klímamegállapodás szerinti) forgatókönyv számításai alapján az Európai Unió 2035-re meg tudja valósítani a fosszilis földgáz teljes kivezetését, kombinálva az energiapazarlás csökkentését, a megújuló energiákra való váltást és energiarendszer-rugalmassági lehetőségek kiépítését.

A forgatókönyv 3 zászlóshajó intézkedése Uniós szinten 5 millió uniós épület energetikai felújítása, 5 millió tetőre szerelt napelem és 5 millió hőszivattyús fűtés 2025-ig.

„A REPowerEU akkor lesz hatásos, ha a lakosságot, háztartásokat állítja a középpontjába. Azon vagyunk, hogy Magyarországra is készülhessen az energiaátmenethez PAC forgatókönyv. A lakossági és ipari ambiciózus energiahatékonyság-javítások és a megújuló energiákra való tempós átállás az egyetlen energiabiztonságos módja, hogy fosszilis-függőségünket, energiaszámláinkat tartósan csökkentsük.” – mondta Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetsége éghajlatvédelem és energia programigazgatója.